Белга: Правителството на белгийския регион Фландрия отново търси консенсус за санкции срещу Израел

Коалиционното правителство в белгийския регион Фландрия се събира отново днес в опит да намери съгласие за обща позиция за възможни санкции срещу Израел, предаде белгийската новинарска агенция Белга.

Вчера темата отново беше дискутирана в рамките на регионалното правителство, но след по-малко от три часа преговори ядрото около премиера Матиас Дипенделе се разцепи и разговорите бяха прекратени.

По-рано през деня Дипенделе остро разкритикува предложената от коалиционните му партньори резолюция, в която са изложени възможни санкции срещу Израел. От близкия кръг на фламандския премиер оцениха резолюцията като "безразсъдна".

Дипенделе повтори и предишното си изявление, че не знае „кое е по-голямото зло – „Хамас“ или Израел“. Коалиционните партньори определиха коментара му като срамен.

„Заставам зад думите си. Получих много омразни писма и от двете страни, но моята загриженост е за невинните жертви, които умират от насилие и глад“, подчерта премиерът на Фландрия.

Комисията на фламандския парламент по външни работи ще се събере утре, за да гласува резолюцията, предлагаща санкции срещу Израел. Часовете преди гласуването се считат за ефективен краен срок за постигане на консенсус от управляващата коалиция. Неуспехът да се постигне такъв може да предизвика политическа криза.



(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и Белга)