Папа Лъв Четиринадесети надигна глас срещу "булимията на връзките в социалните мрежи"

Лъв Четиринадесети, е първият папа, който използва активно смартфон и социални мрежи. Ето защо той често пъти говори за интернет, за социалните мрежи и за изкуствения интелект, за положителните и отрицателните аспекти на всички тези неща, пише италианското издание "Фато куотидиано". По време на диалог с млади богомолци от цял свят на 2 август в рамките на Юбилея на младежите в местността Тор Вергата в Рим папата говори много именно за интернет и за социалните мрежи. Той подчерта, че сред многото връзки, които характеризират нашия живот, интернет и социалните мрежи са се превърнали в изключителна възможност за диалог, за срещи и за обмен на мнения, както и в основен източник на информация и на запознанства. Но тези инструменти имат обратна страна и когато са доминирани от търговска логика и интереси, те разбиват взаимоотношенията между хората на хиляди парчета, предупреди Лъв Четиринадесети. Той припомни, че в тази връзка неговият предшественик, папа Франциск е казвал, че понякога „механизмите на комуникация, рекламата и социалните мрежи могат да бъдат използвани, за да превърнат хората в заспали, зависими от потреблението субекти“. Тогава взаимоотношенията между хората стават объркани, неясни или нестабилни, предупреди на свой ред Лъв Четиринадесети. „Взаимоотношенията с другите хора са незаменими за всеки от нас, като се започне от факта, че всички мъже и жени по света се раждат като деца на някого. Нашият живот започва благодарение на една връзка и чрез връзки ние растем“, припомни папа Лъв Четиринадесети, намеквайки по този начин, че интернет и социалните мрежи създават усещането за стабилни връзки и взаимоотношения между хората, но всъщност това е една илюзия и само от истинските искрени отношения и стабилните връзки се раждат истински човешки истории.

Няколко дни преди този диалог с младежите папата отново говори за социалните мрежи, този път по време на седмичната си обща аудиенция на 30 юли. Тогава на нея присъстваха много от младежите, дошли за седмицата на Юбилея на младежта, започнала на 28 юли и приключила на 3 август. Пред тях папа Лъв Четиринадесети отправи предупреждение срещу булимията на социалните мрежи. „Ние живеем в едно общество, което става все по-болно заради булимията на връзките в социалните мрежи“, заяви папата, цитиран от АНСА. „Ние сме хиперсвързани, бомбардирани от кадри, понякога фалшиви, понякога изопачени. Ние сме затрупани от много съобщения и послания, които пораждат у нас буря от противоречащи си емоции. Имаме нужда да призовем Бог да ни изцери от начина по който общуваме“, заяви папата и допълни, че това изцеление е нужно на хората не само за да бъдат по-ефективни, но също така и за да избегнат да нараняват другите с думите си.

Тези призиви на папата се появиха в момент, в който анализатори, родители, властите на различни страни, млади и стари хора си задават въпроси относно социалните мрежи, интернет и изкуствения интелект, отбелязват италиански медии. В редица страни по света започна да се говори за ограничаване на използване на социалните мрежи от подрастващите заради вредното въздействие, което те имат върху тях, припомнят и Франс прес и АНСА. В редица страни бяха въведени и ограничения в използването на мобилните телефони в училищата, а други страни обмислят подобни мерки.

Френската медия Бе Еф Ем Те Ве констатира, че в наши дни все повече млади от така нареченото „Поколение Z“ се опитват да се откъснат от социалните мрежи, понякога дори радикално. Според изследване, касаещо използването на дигиталните технологии, публикувано през юли от Агенцията за регулиране на електронните комуникации, пощенските съобщения и дистрибуцията на пресата, и френския Регулаторен орган за дигитални и аудиовизуални комуникации, близо половината от французите например смятат, че прекарват прекалено много време пред екраните. Сред тях младите са най-склонни да си признаят това образно казано прегрешение. Трийсет и четири процента от представителите на възрастовата група 12-17 години и 37% от представителите на възрастовата група 18-24 казват, че прекарват по над 3 часа дневно в зяпане на екраните и признават, че това е прекалено много.

Радикалното откъсване от мрежите и мобилните телефони е известно като дигитален детокс или пауза в употребата на социалните мрежи и смартфоните. Телевизия Бе Еф Ем посочва, че от няколко месеца потребителите на смартфон и на социалните мрежи от „Поколението Z“ във Франция все повече изпробват този дигитален детокс. Дори популярната френска инфлуенсърка, 27-годишната Лена Мафуф, известна с прозвището „Ситуационната Лена“, също е опитала неотдавна дигиталния детокс. В края на ноември миналата година тя публикува в ЮТюб видео, в което споделяше как се е справила със задачата да живее без социални мрежи за един месец. Тогава тя обясни, че е прибягнала до този метод, за да си върне контрола над себе си, защото е била пристрастена към публикуване на съдържание в социалните мрежи с цел трупане на лайкове.

Това мотивира 19-годишната Лена, съименичка на Лена Мафуф и нейна почитателка, също да прибегне до подобно откъсване от социалните мрежи. Когато научила за дигиталния детокс на инфлуенсърката, 19-годишната французойка осъзнала, че и тя прекарва прекалено много време, втренчена в телефона си и решила също да направи дигитален детокс. „Средно на ден висях по 8,30 часа в ровичкане в телефона“, споделя съименичката на инфлуенсърката Лена. „Затова разкарах приложенията „Тик Ток“, „Снапчат“ и „Инстаграм“, допълва тя и споделя, че в началото й е било много трудно. Навсякъде е имала рефлекс да хване телефона си, за да провери какво се случва в социалните мрежи, преди да осъзнае, че ги е деинсталирала. Малко по-малко тя свикнала да живее и без социални мрежи и признава, че това й е било от страхотна полза. „Най-накрая успях да изчета книгите, които трупах на купчина от цяла вечност. А родителите ми бяха доволни да видят, че най-после излизам от стаята си“, споделя 19-годишната Лена.

Подобен е и разказът на 17-годишният французин Артюр. Той също е опитал дигиталния детокс в продължение на месец. Първоначално Артюр, който е гимназист, буквално е изпитвал страх, че пропуска нещо много важно, което се случва в интернет и социалните мрежи, докато той прави дигитален детокс. Но постепенно осъзнал, че воден от този страх преди това той е прекарвал по 9 часа, втренчен в екрана на телефона си, от които по 5 часа в социалните мрежи. Артюр също споделя, че дигиталният детокс за него е бил тежък, особено в началото, защото винаги е имал рефлекса да търси телефона си, за да гледа клипчета в „Тик Ток“. Накрая обаче откъсването от смартфона и от социалните мрежи му се отразило добре и той успял да си отдъхне от тях и да се наспи като хората. "Преди можех да изкарам часове в ровичкане из телефона, преди да си легна. Не гледах нищо по-специално, просто скролвах до безкрай“, разказва Артюр. След като благодарение на дигиталния детокс си е върнал съня, негови приятели са му споделили, че сутрин той вече се държал много по-добре с тях, докато преди това бил раздразнителен.

21-годишната французойка Мари също от три месеца е в процес на дигитален детокс. Тя е махнала всичките си приложения за социални мрежи от телефона си и е деактивирала всички възможни нотификации. Благодарение на това от обичайните 7 часа тя вече прекарва само по 2 часа в „човъркане в телефона“. Преди това тя винаги се е натъквала в социалните мрежи на снимки и видеа на инфлуенсърки с перфектна външност и се е чувствала под натиск, че самата тя никога не може да достигне техния визуален стандарт. Когато благодарение на дигиталния детокс този натиск е намалял, тя осъзнала, че се чувства много по-добре и че не трябва да се стреми да следва нечии чужди стандарти за перфектния вид. В допълнение Мари вече не чувствала нужда и да купува този или онзи продукт, рекламиран от инфлуенсърите.

25-годишният химик Теофил споделя, че едновременно се чувства стресиран когато от социалните мрежи е засипван със съобщения и нотификации, но пък когато се опитва да се откъсне от тях, те му липсват. Ето защо прогресивно е свел използването на социални мрежи само през уикенда. Промяната се забелязала веднага. Сега вече той можел да изгледа филм като хората, защото преди това докато гледал филм, непрекъснато хвърлял едно око и на социалните мрежи и така губел напълно нишката на филмовата интрига. А когато водел разговори с приятели в комуникационните приложения, той вече им обръщал по-голямо внимание, давал по-детайлни отговори на техните въпроси, докато преди това, засипван от съобщения, той дори не можел да ги прочете всички докрай, а камо ли да отговори нещо съдържателно. Така той пропускал много неща, свързани с приятелите си, въпреки че непрестанно общувал с тях чрез социалните мрежи.

Всички преминали към дигитален детокс казват, че той им е позволил да си освободят много време. Двайсет и девет годишната Натали например се е научила да плете. Двайсет и три годишна студентка по медицина Луиз пък казва, че дигиталният детокс й е помогнал да подобри резултатите си на изпитите, защото преди това докато учела, при вида на нотификация в някое социално приложение захвърляла учебниците и се впускала в безполезни социалномрежови активности. „Днес съм много по-концентрирана и много по-ефикасна“, казва тя.

Всички, които са минали през дигитален детокс, обаче после разказват, че пак са инсталирали приложенията си за социалните мрежи. Но този път подходът им на ровичкане в тях е бил много по-осъзнат – ограничаване на времето, прекарвано в тях и редуциране на следваното съдържание, пише Бе Еф Ем Те Ве.

Франс прес пък се спира на антисоциалномрежовата инициативата на швейцареца Тибо Моне, който е 29-годишен запален планинар. По време на разходките си той е поставил седем тефтера по седем планински върха в кантона Фрайбург в Швейцария. В тях всеки планинар можел да записва мислите си и ако поиска да остави и телефонния си номер. Така няколко души се запознали и днес дори са романтични двойки благодарение на Тибо. Самият Тибо нарича идеята си „планинарско приложение за запознанства“, при което няма нужда да висиш в интернет, за да се запознаеш с някого. Самият Тибо също е срещнал жената на живота си чрез тази своя инициатива. Докато разказвал за своето хрумване по време на телевизионна програма, неговата настояща приятелка го е видяла по телевизията и веднага се е свързала с редакцията и така двамата се запознали и днес са много щастливи заедно.

Френската телевизия Те Еф 1 откроява друг феномен в наводненото от социално общуване съвременно общество. Човек може да има огромно количество приятели в социалните мрежи, но в личния си живот да чувства самота. Ето защо в много кътчета по света, главно в САЩ или Азия вече е особено популярно наемането на приятели. В тяхната компания човек се чувства по-малко самотен в истинския живот. Тези наети приятели могат да играят ролята на най-добър приятел, а в някои случай и на баща, когато истинският баща отсъства поради една или друга причина от живота на детето. Най-често приятел се наема през фирмата „Наеми приятел“ („Rent a friend“), която предоставя възможност за избор между 46 000 „приятели“ от цял свят

Наемането на приятел вече е популярно и във Франция. През приложението „UrFriendly“ човек може да си наеме приятел срещу 20 евро на час. Приложението акцентира, че ще позволи на всеки, прибягнал до услугите му, да получи възможност за установяване на нови познанства и за изживяване на незабравими моменти с истински приятели, без ограниченията на дългосрочните ангажименти.

Към сайта вече се е обърнал 70-годишният Реймон и вече се е сдобил с по-млад „най-добър приятел“, с когото ходели заедно на ресторант или на риболов. В хода на това познанство двамата въпреки голямата възраст помежду им наистина се сприятелили.

Според изследване на организацията „Малките братя на бедните“, грижеща се за бедни и самотни хора във Франция, 2 милиона възрастни хора се чувстват изолирани в тази страна. Под изолирани се разбира хора, които нямат реален кръг от познати и приятели, с който да общуват в ежедневието си. Чувството на самота и на изолация вече е разпространено и сред младите, отбелязва Те Еф 1. Според данни на организацията „Фондация на Франция“ 35 % от хората във Франция на възраст 25-39 години се чувстват сами. Това чувство се увеличава през последните години, констатира и допитване на института ИФОП. През 2018 г. едва 15% процента от французите са се чувствали самотни, докато през миналата година те са били 31 процента. А организацията „SOS Приятелство“, която също се занимава със самотни хора, казва, че миналата година е получила общо 3 700 000 обаждания, което е било истински рекорд.

Говорейки за ползите и вредите от дигиталните технологии, няма как да се подмине и феноменът, свързан с настъпването на изкуствения интелект в ежедневието ни. Този феномен променя безспорно живота на хората, но на каква цена става това за когнитивните способности, коментира специализираното френско издание „Футура-сианс“. Неотдавнашно изследване на Медийната лаборатория към Масачузетския технологичен институт (МТИ) поражда безпокойство относно въздействието на изкуствения интелект Чат Джи Пи Ти върху интелигентността на човека, добавя френското издание. Изследователи са наблюдавали прогресивно отслабване на менталните връзки при редовните потребители на тази технология. Това поражда въпроси какви са рисковете от една прекомерна зависимост от подобни виртуални асистенти, каквито са програмите за изкуствен интелект, използвани вече повсеместно.

Търсене на информация, превод, писане на текстове, програмиране, помощ при обучението – изкуственият интелект се използва за всичко това, откакто програми като Чат Джи Пи Ти навлязоха в употреба в края на 2022 г. Това делегиране на когнитивни правомощия на изкуствения интелект може да има неочаквана цена за човешкия мозък, показва американското изследване, публикувано през юни на настоящата година. Резултатите от него са предварителни, но въпреки това пораждат съществени въпроси относно връзката на хората с изкуствения интелект, отбелязва „Футура-сианс“.

Изследователите от Медийната лаборатория на МТИ са провели експеримент с 54 души на възраст от 18 до 39 години. Експериментът е продължил четири месеца. А целта му е била да се направи оценка на въздействието от редовната употреба на Чат Джи Пит Ти върху когнитивните способности. Участниците в експеримента били разделени на три отделни групи и трябвало да изготвят месечни аргументативни текстове. Първата група е използвала Чат Джи Пи Ти за асистент в тази задача. Втората група е имала право да се допитва само до Гугъл. Третата група е работела без каквато и да е дигитална помощ. Мозъчната активност на участниците в експеримента е била анализирана чрез електроенцефалограма по време писането на текстовете. Резултатите, които все още не са финално валидирани, показват тенденции, които заслужават внимание. При групата, използваща Чат Джи Пи Ти, се наблюдавала хомогенизация на написаните текстове. При групата, която пишела без дигитална намеса, имало многообразие от подходи при писането и многообразие от изготвени тестове. Това означава, че онези, които са работили с Чат Джи Пи Ти, са произвели забележително сходни текстове, което говори за уеднаквяване на мисълта.

Невробиологичните данни, събрани в хода на това изследване, засилват опасенията на учените относно въздействието на изкуствения интелект върху когнитивните способности на хората. По време на работата на трите изследвани групи изследователите наблюдавали прогресивно недостатъчно активиране на алфа и бета мрежите при потребителите на Чат Джи Пи Ти. Става дума за области от мозъка, които са от решаващо значение за няколко основни когнитивни функции, а именно за концентрацията, устойчивото когнитивно усилие, механизмите на внимание, обработката на сложна информация. Тези констатации предполагат, че когато човек преотстъпва многократното интелектуални задачи на изкуствения интелект, това може да доведе до един вид когнитивна атрофия. Мозъкът, подпомаган от изкуствен интелект, който поема мисловната задача, постепенно би намалил нивото си на ангажираност. Невронните мрежи, участващи в дейности като писане на аргументативни текстове, са по-малко стимулирани, когато в упражнението е присъединен и изкуствен интелект. В крайна сметка тази недостатъчна стимулация може да отслаби някои основни умения като способност за критичен анализ, структуриране на мисълта и концептуално творчество, предупреждават американските експерти.

Пред тези обезпокояващи заключения е от съществено значение хората да преосмислят връзката си с изкуствения интелект. Изследователите от МТИ не осъждат използването на подобни програми, но предупреждават срещу рисковете, произтичащи от прекомерната зависимост от такива програми, отбелязва френското специализирано издание.