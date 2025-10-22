Барселона остава без Ханзи Флик за дербито с Реал Мадрид

Наказанието на старши треньора на Барселона Ханзи Флик остава в сила и германският наставник ще пропусне дербито от 10-ия кръг на Ла Лига срещу Реал Мадрид, който ще се проведе тази неделя, 26 октомври, съобщи испанското онлайн издание AС.

Реал Мадрид в момента е на първо място в испанското първенство с две точки пред Барселона.

Ханзи Флик получи червен картон при късната победата над Жирона в Ла Лига. Той бе изгонен заради бурните си протести към съдиите, а в края показа и неприличен жест при победното попадение на Роналд Араухо. Заради провинението си германецът е наказан с един мач, а Дисциплинарната комисия към Кралската испанска футболна федерация отхвърли жалбата на клуба относно санкцията на треньора.