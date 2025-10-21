Михаел Цетерер ще замени Кауа Сантос на вратата на Айнтрахт Франкфурт

Махаел Цетерер ще застане на титулярния пост на вратата на Айнтрахт Франкфурт и ще замени засега Кауа Сантос. Това заяви треньорът на тима Дино Топмьолер, цитиран от ДПА. Промяната засята и мача в Шампионската лига срещу Ливърпул в Шампионската лига.

Сантос ще бъде заменен, след като направи много грешки в последните мачове. В пет мача 22-годишният бразилец допусна 18 гола.

"Сега е моментът Кауа да преосмисли всичко, което се случи напоследък. Нямаме намерение за правим постоянни промени и ще бъдем с утрешния мач и в следващите срещи с Цети", каза треньорът.

Цетерер подписа с клуба през лятото от Вердер Бремен, след като дългогодишният вратар на отбора Кевин Трап премина във френския Париж ФК.