Подробно търсене

Михаел Цетерер ще замени Кауа Сантос на вратата на Айнтрахт Франкфурт

Христо Бонински
Михаел Цетерер ще замени Кауа Сантос на вратата на Айнтрахт Франкфурт
Михаел Цетерер ще замени Кауа Сантос на вратата на Айнтрахт Франкфурт
Михаел Цетерер, снимка: AP Photo/Martin Meissner
Франкфурт,  
21.10.2025 17:35
 (БТА)

Махаел Цетерер ще застане на титулярния пост на вратата на Айнтрахт Франкфурт и ще замени засега Кауа Сантос. Това заяви треньорът на тима Дино Топмьолер, цитиран от ДПА. Промяната засята и мача в Шампионската лига срещу Ливърпул в Шампионската лига.

Сантос ще бъде заменен, след като направи много грешки в последните мачове. В пет мача 22-годишният бразилец допусна 18 гола.

"Сега е моментът Кауа да преосмисли всичко, което се случи напоследък. Нямаме намерение за правим постоянни промени и ще бъдем с утрешния мач и в следващите срещи с Цети", каза треньорът.

Цетерер подписа с клуба през лятото от Вердер Бремен, след като дългогодишният вратар на отбора Кевин Трап премина във френския Париж ФК. 

/ХБ/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 17:54 на 21.10.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация