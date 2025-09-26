Подробно търсене

Баскетболистът на Филаделфия Джоел Ембийд не разкри подробности за възстановяването си

Кремена Младенова
снимка: AP Photo/Matt Slocum, File
Филаделфия,  
26.09.2025 20:01
 (БТА)

Баскетболистът Джоел Ембид не предостави подробности за възстановяването си и завръщането в състава на Филаделфия 76ърс, но контузеният център каза, че има план да играе след операцията на коляното, която претърпя през април.

"Целта е да играя постоянно", коментира Ембид, цитиран от агенция АП.

Двукратният водещ реализатор в Националната баскетболна асоциация (НБА) претърпя операция на лявото коляно през април след сезон, изпълнен с контузии, който го ограничи до участие в само 19 мача. Той отпадна от сметките в края на февруари, след като до тогава записваше средно по 23.8 точки, 8.2 борби и 4.5 асистенции.

"Имах толкова много контузии. Единственото нещо, което винаги съм си казвал, е, че не мога да се откажа", заяви 31-годишният баскетболист.

Джоел Ембид изигра само 58 мача от редовния сезон и седем срещи от плей-ин турнир/плейофи, откакто спечели отличието за Най-полезен състезател в НБА през сезон 2022/2023.

"Искам да играя. Искам да играя във всеки мач", увери Ембийд, който се е сблъсквал с множество контузии още преди да влезе в НБА.

"Мисля, че занапред просто ще се вслушвам в това, което ми казва тялото ми. Ще бъда честен и ще кажа, че понякога ще бъде непредсказуемо и това е добре. Ще работим с това", добави роденият в Камерун баскетболист.

/КМ/

