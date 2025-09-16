В първото полувреме не бяхме тук, каза за БТА треньорът на БК Миньор 2015 след загубата от Академик Пловдив в контрола

В първото полувреме не бяхме тук, без желание и сила няма как да стане, каза за БТА треньорът на баскетболния Миньор 2015 след загубата от Академик Пловдив с 90:94 (27:31; 46:66; 69:73; 90:94). Приятелският мач се изигра в зала „Борис Гюдеров“.

Вукотич поздрави играчите от пернишкия отбор, за това, че са показали характер, както и за обратът, който направиха при негативна разлика от 20 точки в полза на гостите от Пловдив.

За Миньор 2015 това е първата загуба от поредицата контроли, които съставът изигра. Преди това „жълто-черните“ победиха Шумен с 108:95, Здравлйе Лесковац с 98:90 и Пирот с 87:80.

„Имахме малко късмет, в нападение вкарвахме отворени стрелби. Няма как да не съм доволен, но има още много да се работи. Защитата трябва да я поправим, трябва да бъде такава, каквато беше във второто полувреме и надявам се до старта на шампионата да бъде вече всичко наред“, коментира още той.

Вукотич допълни, че в този подготвителен период има много играчи с контузии или с вирусни неразположения.

Миньор 2015 се раздели с американския гард Даня Кингсби по взаимно съгласие. Неговото място в отбора заема черногорският гард Филип Бакич. Той е висок 188 см и е родом от Подгорица. През последния сезон играе за Теодо, където отбелязва средно по 7.3 точки и 2.2 асистенции, коментира наставникът.

„Мачът беше интересен и оспорван. В началото на подготовката винаги са такива мачовете, не се познаваме отборите, нямаме разузнаване, така че винаги е интересно“, коментира за БТА старши треньорът на Академик Пловдив.

Той допълни, че първото полувреме е било успешно за играчите, с успешни стрелби от тройката, в защита ни вървяха нещата. През второто се е наблюдавало отпускане на темпото на игра, като Янков определи това заради разликата от повече от 20 точки в тяхна полза.

„Това до голяма степен доведе до този спад в третата четвъртина, четвъртата намерихме себе си и успяхме да запазим тази преднина, която имахме и се поздравихме с успех“, каза още той.

Отборът е играл с ротация от само осем баскетболисти, защото част от младите играчи са ангажирани за турнир в Ботевград.

Янко Янков допълни, че на този етап е ясна концепцията относно състава и не се търсят повече играчи. Ще разчита на това, с което разполага.