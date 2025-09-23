Подробно търсене

Кремена Младенова
Баскетболният Миньор 2015 ще използва 16-годишния Руслан Богомиров в мъжкия състав
снимка: Минко Чернев/БТА (архив)
Перник,  
23.09.2025 10:13
 (БТА)

16-годишният юноша на Миньор 2015 Руслан Богомиров ще направи своя дебют в Националната баскетболна лига за мъже (НБЛ) през сезон 2025/2026.

"Сани бе част от националния отбор на България до 16 години това лято, a на финалите за кадети записа средни показатели от 14.5 точки, 11.5 борби и 2.3 асистенции средно на мач.

Във визитката си младият талант вече има 4 финала, включително 3 титли, Купа на България, както и сребърен медал от същия турнир", информираха от клуба от Перник в социалните мрежи.

Преди дни стана ясно, че друг млад талант на Миньор 2015 Божидар Кирилов също ще направи дебют в мъжкия отбор на перничани за предстоящия сезон от Националната баскетболна лига.

/КМ/

