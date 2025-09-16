Ветераните на Локомотив (Пловдив) ще участват в международен футболен турнир в Румъния

Ветераните на Локомотив (Пловдив) ще се включат в тристранен международен футболен турнир този уикенд, съобщиха от клуба. Надпреварата ще се проведе на 20 септември в Румъния.

Домакин на турнира ще бъде местният Победа (Стар Бешенов), а Локомотив (Пловдив) и Стрела (Ореш) са другите два тима, които ще спорят за първото място. Двубоите ще се състоят на стадион „Христо Стоичков Арена“ в село Стар Бешенов.

Както е известно, преди две години „черно-белите“ отново гостуваха в Румъния, където бяха посрещнати от банатските българи в селището.