Ветераните на Локомотив (Пловдив) ще участват в международен футболен турнир в Румъния

Снимка: Официален сайт на ПФК Локомотив (Пловдив)
Пловдив,  
16.09.2025 12:49
Ветераните на Локомотив (Пловдив) ще се включат в тристранен международен футболен турнир този уикенд, съобщиха от клуба. Надпреварата ще се проведе на 20 септември в Румъния.

Домакин на турнира ще бъде местният Победа (Стар Бешенов), а Локомотив (Пловдив) и Стрела (Ореш) са другите два тима, които ще спорят за първото място. Двубоите ще се състоят на стадион „Христо Стоичков Арена“ в село Стар Бешенов.

Както е известно, преди две години „черно-белите“ отново гостуваха в Румъния, където бяха посрещнати от банатските българи в селището.

