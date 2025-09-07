Роденият в САЩ български защитник Крис Риндов подписа професионален договор с Лос Анджелис Галакси

Роденият в САЩ български футболист Кристофър Риндов подписа професионален договор с шампиона на американската Мейджър-лига (МЛС) до края на календарната 2026-а година с опция за удължаване за още два сезона, обявиха от клуба. Това означава, че ако спечели доверието на старши треньора Грег Вани, Риндов ще остане в тима и през 2007-а и през 2008-а година.

До момента 23-годишният централен защитник играеше за сателитния тим на Галакси – Вентура Сити и явно е харесан по време на съвместните лагери, тъй като още преди договора записва един мач за шампионите на МЛС. Вече получи фланелката си с номер 63 и е добавен в картотеката за мачовете до края на сезон 2025-а година.

"И двамата ми родители са родени и израснали в София. Те се местят в САЩ през 1998-а година, а аз се раждам през 2001-а. Не съм се прибирал в България вероятно от 8-10 години , но като дете съм бил няколко пъти в страната. Играя с десен крак, но мога да бъда в центъра на отбраната и като ляв, и като десен централен бранител", каза за БТА футболистът, който освен американски, има и български паспорт.

Но кариерата до тук на високия 188 см централен бранител не е особено гладка и той трябва много да се бори за шанса, който получава в Галакси. Започва да играе в Мериленд, през 2023-а година подписва със Спортинг (Канзас Сити), където обаче се състезава рпедимно за втория отбор. През март тази година преминава във Вентура Сити, за да стане сега пълноправен футболист на Галакси.