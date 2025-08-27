Община Благоевград ще ремонтира и модернизира залите по спортна гимнастика и хандбал, както и лекоатлетическата писта в спортен комплекс "Пирин". Това стана възможно, след като Министерството на младежта и спорта одобри внесените два общински проекта, разработени от екипа на кмета на Благоевград Методи Байкушев, и отпусна безвъзмездна финансова помощ в размер на 637 983,46 лева за ремонта на залите и 522 411 лева за лекоатлетическата писта. Съфинансирането от Общината е в размер на 169 591 лева.

Залите по гимнастика и хандбал са в амортизирано състояние - с повредени настилки, компрометирана мазилка, остарели електрически инсталации и износено оборудване. Основен ремонт не е извършван от години, съобщават от БФ Гимнастика.

В двете зали ще бъдат поставени нови настилки и енергоефективно осветление, както и ново оборудване. В залата по спортна гимнастика ще бъдат положени нови мазилки и боя, ще бъдат претапицирани всички меки и твърди постелки с плат и кожа с ципове. Масата за прескок също ще бъде претапицирана. В трапа ще бъдат сменени дунапреновите гъби. Ще бъдат направени по-дълбоки отвори за халките и батута, при който ще бъдат сменени мрежата и рамката. В залата ще бъдат доставени и нови спомагателни уреди за подрастващите деца. Ще бъде обследвана вентилационната система и ще бъдат демонтирани старите, неефективни вентилатори, разположени на тавана.

Тези дейности ще осигурят безопасни и функционални условия за тренировки и състезания и ще насърчат активното участие на децата в спорта.

След подписването на договорите с Министерството на младежта и спорта и съгласуване със спортните клубове ще се премине към изпълнение на проектите. Срокът за строително-монтажните дейности в залите е 12 месеца.