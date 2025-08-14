Колумбийският защитник Джонатан Уртадо удържи договора си с Добруджа до 2028-а година

Колумбийският защитник Джонатан Уртадо удължи договора си с новака в Първа футболна лига Добруджа (Добрич) за още три години и вече е обвързан до юни 2028-а, съобщиха от клуба на официалната си страница.

Той пристигна в отбора през лятото на 2024-а година и се обвърза за два сезона. Но след силни мачове във Втора лига, той се утвърди като титуляр и в елита. Неслучайно старши треньорът на жълто-зелените Атанас Атанасов-Орела залага постоянно на него и в първите четири мача от новия сезон е неизменен титуляр.

Преди да дойде в българското първенство, Уртадо е играл за аматьорския португалски клуб СК Ферейра де Зезере.