Челси ще дари на семейството на Диого Жота част от бонусите за спечелване на Световното клубно първенство

site.btaЧелси ще дари на семейството на Диого Жота част от бонусите за спечелване на Световното клубно първенство
Английският Челси ще дари част от бонусите за победата на отбора на Световното клубно първенство в САЩ на семейството на починалия футболист на Ливърпул Диого Жота и брат му Андре Силва, съобщава The Athletic.
Общо лондонският клуб е получил 15.5 милиона долара за спечелената титла. На 13 юли Челси победи Пари Сен Жермен на финала с 3:0.
На 3 юли 28-годишният Жота и 25-годишният му брат загинаха при автомобилна катастрофа в Испания.
Според предварителното заключение за причините за инцидента, автомобилът, управляван от Жота, е превишил ограничението на скоростта. При изпреварване гумата на колата се е спукала, след което футболистът е загубил контрол.
/ИК/
Потвърждение
Моля потвърдете купуването на избраната новина