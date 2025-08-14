Челси ще дари на семейството на Диого Жота част от бонусите за спечелване на Световното клубно първенство

Английският Челси ще дари част от бонусите за победата на отбора на Световното клубно първенство в САЩ на семейството на починалия футболист на Ливърпул Диого Жота и брат му Андре Силва, съобщава The Athletic.

Общо лондонският клуб е получил 15.5 милиона долара за спечелената титла. На 13 юли Челси победи Пари Сен Жермен на финала с 3:0.

На 3 юли 28-годишният Жота и 25-годишният му брат загинаха при автомобилна катастрофа в Испания.

Според предварителното заключение за причините за инцидента, автомобилът, управляван от Жота, е превишил ограничението на скоростта. При изпреварване гумата на колата се е спукала, след което футболистът е загубил контрол.