Подробно търсене

Челси ще дари на семейството на Диого Жота част от бонусите за спечелване на Световното клубно първенство

Ива Кръстева
Челси ще дари на семейството на Диого Жота част от бонусите за спечелване на Световното клубно първенство
Челси ще дари на семейството на Диого Жота част от бонусите за спечелване на Световното клубно първенство
снимка: AP Photo/Dave Shopland
Лондон,  
14.08.2025 11:42
 (БТА)

Английският Челси ще дари част от бонусите за победата на отбора на Световното клубно първенство в САЩ на семейството на починалия футболист на Ливърпул Диого Жота и брат му Андре Силва, съобщава The Athletic.

Общо лондонският клуб е получил 15.5 милиона долара за спечелената титла. На 13 юли Челси победи Пари Сен Жермен на финала с 3:0.

На 3 юли 28-годишният Жота и 25-годишният му брат загинаха при автомобилна катастрофа в Испания.

Според предварителното заключение за причините за инцидента, автомобилът, управляван от Жота, е превишил ограничението на скоростта. При изпреварване гумата на колата се е спукала, след което футболистът е загубил контрол.

/ИК/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 12:05 на 14.08.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация