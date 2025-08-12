Германски национал до 21 години получи право да играе за Република Корея

Бившият германски младежки национал до 21 години Йенс Кастроп получи разрешение да играе за представителния национален отбор на Република Корея, съобщи ДПА.

ФИФА постанови, че Кастроп има право да играе за родината на своята майка от понеделник, ако бъде повикан от селекционера Хон Мюн-бо.

22-годишният халф Кастроп е играл в германските юношески национални отбори от U16 до U21. Той пропусна Европейското първенство до 21 години през юни поради контузия.

Кастроп играе за отбора от Бундеслигата Борусия Мьонхенгладбах след трансфер това лято от втородивизионния Нюрнберг.