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Лудогорец и Левски завършиха наравно в среща от Първа лига

Мирослав Димитров
Лудогорец и Левски завършиха наравно в среща от Първа лига
Лудогорец и Левски завършиха наравно в среща от Първа лига
Снимка: Бисер Тодоров/БТА
Разград,  
03.05.2025 21:30
 (БТА) 
Първенство на България по футбол, мачове от 32-ия кръг в Първа лига:

Берое - ЦСКА-София - 0:3 (0:1)
голмайстори: 0:1 Илиан Илиев 14, 0:2 Иван Тасев 76, 0:3 Сейни Санянг 83

Лудогорец - Левски - 1:1 (1:0)
голмайстори: 1:0 Ерик Маркус 34, 1:1 Евертон Бала 79

от петък:
Локомотив Пловдив - Локомотив София - 1:1 (1:0)
голмайстори: 1:0 Парвиз Умарбаев 42, 1:1 Октавио 53

Ботев Враца - Септември София - 3:2 (2:0)
голмайстори: 1:0 Мартин Смоленски 9, 2:0 Браян Переа 45+2, 3:0 Браян Переа 48, 
3:1 Мартин Христов 53, 3:2 Бертран Фурие 86

Славия - ЦСКА 1948 - 0:1 (0:0)
голмайстор: 0:1 Талис 85

в неделя:  
Черно море - Арда Кърджали
Ботев Пловдив - Спартак Варна 

от четвъртък:
Хебър - Крумовград - 1:3 (0:2)
голмайстори: 0:2 Каталин Иту 18, 38, 0:3 Питър Гуинари 79, 1:3 Филип-Кенан Дюнвалд 88

временно класиране: 
 1. Лудогорец        32  25  5   2  65:15   80 точки - шампион
 2. Левски           32  19  7   6  57:27   64
 3. Арда             31  15  9   7  50:34   54 
 4. Черно море       31  14 11   6  41:27   53
 - - - - - - - - - - - 
 5. ЦСКА-София       32  15  8   9  44:27   53
 6. Ботев (Пд)       31  14  8   9  33:32   50
 7. Спартак (Вн)     31  14  6  11  39:39   48
 8. Берое            32  12  7  13  35:33   43
 - - - - - - - - - - -
 9. Славия           32  13  6  13  46:45   45  
10. ЦСКА 1948        32   9 10  13  39:45   37
11. Септември        31  11  3  17  34:47   36
12. Локомотив (Сф)   32   9  7  16  33:50   34
13. Крумовград       32   8  9  15  19:35   33 
14. Локомотив (Пд)   32   7  8  17  28:43   29
15. Ботев (Вр)       31   6  6  19  25:57   24
16. Хебър            32   3  8  21  26:58   17

/МД/

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