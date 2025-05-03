Лудогорец и Левски завършиха наравно в среща от Първа лига

Треньорът на Левски Хулио Веласкес остана доволен от играта на своя отбор при равенството 1:1 като гост на шампона Лудогорец. "Много съм горд с моя отбор и моите играчи. Дойдохме в дома на шампионите и показахме кураж и смелост. Първото полувреме