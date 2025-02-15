Добруджа излезе начело във Втора футболна лига на България след домакинска победа над Спартак (Плевен)

site.btaДобруджа излезе начело във Втора футболна лига на България след домакинска победа над Спартак (Плевен)
Отборът на Добруджа (Добрич) оглави класирането във Втора лига след първия пролетен кръг, след като победи Спартак (Плевен) с 1:0 у дома и събра 48 точки. Единственото попадение вкара Румен Руменов в средата на второто полувреме.
Успехът на добруджанци беше съчетан с нулевото равенство на Пирин (Благоевград) у дома с Фратрия, като орлетата слязоха на 2-о място.
В дъното дербито между Ловеч и Несебър завърши 2:2, като домакините играха цяло второ полувреме с 10 души. Етър пък отнесе Беласица с 4:0 и се изкачи на 5-о място.
Първенство на България по футбол, срещи от 22 кръг на Втора ПФЛ, сезон 2024-2025 Пирин (Блгр) - Фратрия (Варна) 0:0 ПФК Добруджа 1919 - ОФК Спартак Пл 1:0 (0:0) Голмайстор: Румен Руменов 70 ФК Ловеч - ОФК Несебър 2:2 Локомотив Горна Оряховица - ОФК Янтра 2019 (Габрово) 2:0 (0:0) Етър ВТ - ОФК Беласица 4:0 (2:0) Голмайстори: Шериф Осман 14, Радослав Найденов 27, Леон Клоден 52, Преслав Йорданов 90+1 - дузпа 16 февруари 2025 г., неделя, 14:00 ч. Ботев Пд II - ФК Струмска слава 1927 17 февруари 2025 г., понеделник, 14:00 ч. Спортист 2009 (Своге) - ПФК ЦСКА-София II ФК Дунав Русе - ПФК Лудогорец II (Разград) 18 февруари 2025 г., вторник, 14:00 ч. ЦСКА 1948 II - ПФК Монтана 1921 от петък: Марек 1915 - Миньор (Перник) - 3:2 (0:0) голмайстори: 0:1 Дейвид Джоров 54, 1:1 Христо Каймакански 57-дузпа,
1:2 Божидар Чуканов 59, 2:2 Илия Димитров 62, 3:2 Илия Димитров 75 15 февруари 2025 г., събота, 14:00 ч. Класиране: 1. Добруджа 1919 (Добрич) 22 14 6 2 43:10 48 точки 2. Пирин (Благоевград) 22 13 8 1 35:19 47 3. Монтана 21 13 6 2 28:8 45 4. Марек 1915 (Дупница) 22 11 8 3 32:18 41 5. Етър (Велико Търново) 22 10 5 7 37:29 35 6. Беласица (Петрич) 22 10 4 8 27:24 34 7. Дунав (Русе) 21 9 7 5 31:25 34 8. Янтра 2019 (Габрово) 22 9 6 7 29:22 33 9. Спартак (Плевен) 22 9 5 8 23:28 32 10. Лудогорец II (Разград) 21 9 4 8 35:29 31 11. ЦСКА-София II 21 8 6 7 26:21 30 12. Локомотив (Г. Оряховица)22 8 4 10 21:24 28 13. Миньор (Перник) 22 7 6 9 18:23 27 14. ЦСКА 1948 II (София) 21 8 3 10 32:32 27 15. Фратрия (Варна) 22 7 6 9 19:24 27 16. Ловеч 22 5 5 12 13:21 20 17. Ботев II (Пловдив) 21 4 2 15 14:39 14 19. Несебър 22 2 8 12 16:42 14 18. Струмска слава (Радомир)21 2 7 12 12:35 13 20. Спортист (Своге) 21 2 6 13 10:28 12
/АВ/
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