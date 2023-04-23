Важна победа за Монтана при гостуването в Русе в първенството на Втора лига

Първенство на България по футбол, срещи от 27-ия кръг на Втора лига: Спартак (Плевен) - Спортист (Своге) 3:0 (0:0) Голмайстори: 1:0 Руси Чернаков 71, 2:0 Боримир Карамфилов 73, 3:0 Клаубер Сантана 90+1 Пропусната дузпа: Георги Николов (Спортист Своге) – 75-а минута Дунав Русе - Монтана 0:1 (0:0) Голмайстор: 0:1 Стефан Каменов 20 ЦСКА 1948 II (София) - Миньор (Перник) 0:0 в събота: Созопол - ФК Крумовград 1:1 (1:1) Голмайстори: 1:0 Димитър Жеков 25, 1:1 Мартин Сораков 31 Лудогорец II (Разград) - Етър (В. Търново) 1:1 (0:0) голмайстори: 0:1 Крум Стоянов 62 , 1:1 Цветослав Петров 68-дузпа Червен картон: Валери Христов (Етър) – 7-а минута Янтра 2019 (Габрово) - Добруджа (Добрич) 1:1 (0:1) Литекс (Ловеч) - Витоша (Бистрица) 0:0 Струмска слава (Радомир) - Беласица (Петрич) 0:1 (0:1) във вторник, 17:00 ч: Марица (Пловдив) - Ботев Пловдив II Класиране: 1. ЦСКА 1948 II (София) 27 17 6 4 46:14 57 2. Етър (Велико Търново) 27 15 8 4 36:14 53 3. Крумовград 27 12 8 7 32:28 44 4. Спортист (Своге) 27 12 7 8 35:35 43 5. Лудогорец II (Разград) 27 12 5 10 31:30 41 6. Монтана 27 12 6 9 34:28 42

7. Беласица (Петрич) 27 11 5 11 26:27 38

8. Дунав (Русе) 27 9 9 9 37:31 36

9. Спартак (Плевен) 27 9 9 9 39:34 36 10. Марица (Пловдив) 26 10 5 11 27:34 35 11. Добруджа (Добрич) 27 8 8 11 34:33 32 12. Литекс (Ловеч) 27 7 8 12 23:25 32 13. Струмска слава (Радомир) 27 7 10 10 26:35 31 14. Миньор (Перник) 27 7 9 11 26:25 30 15. Янтра 2019 (Габрово) 27 7 9 11 19:30 30 16. Созопол 27 6 9 12 23:45 27 17. Ботев II (Пловдив) 26 7 5 14 21:35 26 18. Витоша (Бистрица) 27 6 7 14 27:41 26