Подробно търсене

Важна победа за Монтана при гостуването в Русе в първенството на Втора лига

Атанас Василев
Важна победа за Монтана при гостуването в Русе в първенството на Втора лига
Важна победа за Монтана при гостуването в Русе в първенството на Втора лига
Снимка: БТА
София,  
23.04.2023 19:06
 (БТА) 
Първенство на България по футбол, срещи от 27-ия кръг на Втора лига:
Спартак (Плевен) - Спортист (Своге)            3:0 (0:0)
Голмайстори: 1:0 Руси Чернаков 71, 2:0 Боримир Карамфилов 73, 3:0 Клаубер Сантана 90+1
Пропусната дузпа: Георги Николов (Спортист Своге) – 75-а минута

Дунав Русе - Монтана                           0:1 (0:0)
Голмайстор: 0:1 Стефан Каменов 20

ЦСКА 1948 II (София) - Миньор (Перник)         0:0

в събота:
Созопол - ФК Крумовград                        1:1 (1:1)
Голмайстори: 1:0 Димитър Жеков 25, 1:1 Мартин Сораков 31

Лудогорец II (Разград) - Етър (В. Търново)     1:1 (0:0)
голмайстори: 0:1 Крум Стоянов 62 , 1:1 Цветослав Петров 68-дузпа
Червен картон: Валери Христов (Етър) – 7-а минута

Янтра 2019 (Габрово) - Добруджа (Добрич)       1:1 (0:1) 
Литекс (Ловеч) - Витоша (Бистрица)             0:0 
Струмска слава (Радомир) - Беласица (Петрич)   0:1 (0:1) 

във вторник, 17:00 ч:
Марица (Пловдив) - Ботев Пловдив II

   Класиране:
 1. ЦСКА 1948 II (София)            27   17   6   4   46:14   57
 2. Етър (Велико Търново)           27   15   8   4   36:14   53
 3. Крумовград                      27   12   8   7   32:28   44
 4. Спортист (Своге)                27   12   7   8   35:35   43
 5. Лудогорец II (Разград)          27   12   5  10   31:30   41
 6. Монтана                         27   12   6   9   34:28   42
 7. Беласица (Петрич)               27   11   5  11   26:27   38
 8. Дунав (Русе)                    27    9   9   9   37:31   36
 9. Спартак (Плевен)                27    9   9   9   39:34   36 
10. Марица  (Пловдив)               26   10   5  11   27:34   35
11. Добруджа (Добрич)               27    8   8  11   34:33   32
12. Литекс (Ловеч)                  27    7   8  12   23:25   32
13. Струмска слава (Радомир)        27    7  10  10   26:35   31 
14. Миньор (Перник)                 27    7   9  11   26:25   30
15. Янтра 2019 (Габрово)            27    7   9  11   19:30   30
16. Созопол                         27    6   9  12   23:45   27       
17. Ботев II (Пловдив)              26    7   5  14   21:35   26  
18. Витоша (Бистрица)               27    6   7  14   27:41   26

/АВ/

news.modal.header

news.modal.text

Към 19:57 на 23.04.2023 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация