Собственикът на Нотингам Форест Евангелос Маринакис обеща финансова подкрепа за феновете на клуба, които са засегнати от инцидента във влак в близост до Кеймбридж

Собственикът на Нотингам Форест Евангелос Маринакис обеща финансова подкрепа за всички фенове на клуба от Висшата английска лига, които бяха засегнати от масов инцидент във влак близо до Кеймбридж в Англия в събота. Серията от нападения с прободно оръжие доведе до това 11 души да бъдат лекувани след получени наранявания.

Един от ранените е притежател на сезонен билет за стадион "Сити Граунд" в Нотингам, докато от Форест потвърдиха, че много привърженици на отбора са пътували във влака след равенството 2:2 у дома с Манчестър Юнайтед.

"Всички в Нотингам Форест са шокирани и дълбоко натъжени от случилото се. Смелостта и безкористността, показани от нашите привърженици във влака, представляват най-доброто от човечността и най-доброто от общността на нашия клуб. Ще се погрижим всеки привърженик, попаднал в този инцидент, да получи финансова подкрепа, от която се нуждае, за да има достъп до възможно най-добрата медицинска помощ по време на възстановяването си", каза гръцкият корабен магнат Маринакис в свое изявление в неделя.