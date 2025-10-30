Първият мащабен доклад, посветен на музикалния бизнес в България, беше представен днес

Първият по рода си обстоен доклад, посветен на състоянието и развитието на музикалния бизнес у нас – „Българската музикална екосистема: Икономиката на правата в музиката“, беше представен днес, съобщиха от Българската асоциация на музикалните продуценти (БАМП).

Авторът на изследването – Вирго Силамаа, европейски експерт и анализатор – представи основните изводи пред публика в клуб „Перото“. Данните показват устойчив растеж на българския музикален пазар: за последните седем години приходите са се утроили – от 9,2 млн. евро през 2018 г. до 25,6 млн. евро през 2024 г.

За първи път в подобен доклад са обобщени данни за приходите от авторски и сродни права на всички участници в музикалната екосистема – продуценти, артисти, автори и издатели, както и на организациите за колективно управление на права ПРОФОН и Музикаутор.

Изследването отчита трайно разместване сред ключовите участници на пазара. Преките приходи на продуцентите нарастват от 2,2 млн. евро през 2018 г. до 12 млн. евро през 2024 г., което представлява 47% от общите постъпления. Основен двигател на ръста са дигиталните стрийминг платформи, чиито приходи са се увеличили с 600% – от 1,3 млн. евро на 10 млн. евро за същия период. Приходите от сродни права, събирани от ПРОФОН, достигат 4,7 млн. евро – ръст от 50% спрямо 2018 г., уточняват от асоциацията.

Музикаутор също отчита значителен напредък – 130% увеличение на възнагражденията за автори и издатели и десеткратно нарастване на отчисленията от дигитално използване – от около 105 хил. евро през 2018 г. до 1,2 млн. евро през 2024 г. Освен количествен анализ, докладът включва и качествено изследване на българската музикална екосистема – ролята на автори, изпълнители, продуценти, лейбъли, организации за управление на права, дистрибутори и дигитални агрегатори.

Според заключенията пазарът показва стабилен растеж, но все още разполага със значителен потенциал. Сред възможностите за развитие се открояват разширяването на потреблението на музикални стрийминг услуги – до 3,8 млн. потенциални платени абонати спрямо около 300 хил. в момента – и по-ефективното лицензиране на публичното изпълнение на музика.

Като основни предизвикателства пред сектора са посочени дигиталното пиратство, липсата на образователни инициативи и недостатъчният фокус върху музикалния експорт, отбелязват от БАМП.

Вирго Силамаа е изследовател на музикалната екосистема и културните политики с над 20 години опит в сектора. Той е научен координатор на Европейската мрежа на музикалните експортни офиси (EMEE) и основател на естонския експортен офис Music Estonia. Силамаа е преподавател и консултант, член на Управителния съвет на Сдружението на авторите в Естония и съветник на редица международни организации и инициативи в областта на музикалната индустрия. Сред проектите, които е координирал, са Europe in Synch и Better Live, допринасящи за по-задълбочено разбиране на процесите и предизвикателствата в музикалния бизнес.

/ИПД