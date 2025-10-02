Подробно търсене

Девет от десет творби на таланти от школа “Арт – Попово” са отличени в международен конкурс

Кореспондент на БТА в Търговище Боряна Димитрова
Единствената първа награда в раздел "Графика" е присъдена на Пламена Антонова от XI клас. Снимка: ШИИ "Арт - Попово"
Търговище,  
02.10.2025 15:51
Девет от десет творби на таланти от школа “Арт – Попово” са отличени в Международния конкурс "Децата рисуват цветята, морето, света" в Поморие. Сред тях е и една от двете големи награди – тази на Община Поморие, съобщи за БТА ръководителят на школата по изобразително изкуство Искра Хаджииванова.

Конкурсът по регламент е в два раздела - “Графика” и "Живопис”.  

Единствената първа награда в раздел "Графика" е присъдена на Пламена Антонова от XI клас. Награда на общината домакин е за петокласничката Ния Неделчева, която впечатлява журито с живописно изпълнение. Творбата на Пламена Антонова е графика в два цвята – черно и червено, с нюанси на черно белия спектър.  Любопитен факт е, че в раздел “Графика” всички наградени творби са с адрес Попово. 

“Заложих на по-интересния вид графика – зентангъл. Това е умело редуване на различни структурирани детайли и елементи. А крайният резултат е хармония, красота и не на последно място - спокойствие чрез медитативен процес”, обясни художникът Хаджииванова.

Председател на журито на международния конкурс е проф. Димитър Чолаков. Участниците всяка година са много, защото темата е широка позволява изява на младите творци, допълни Искра Хаджииванова. 

Организатори на Международния конкурс "Децата рисуват цветята, морето, света" са: Община Поморие, Фондация "Син флаг" и Центърът за подкрепа на личностното развитие – Обединен детски комплекс (ЦПЛР – ОДК) в Поморие. Конкурсът е от Националния календар на МОН.

