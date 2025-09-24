Студентската програма за законодателни проучвания в Народното събрание обявява конкурс за избор на законодателни сътрудници, съобщават от Министерството на образованието и науката (МОН).

Регламентът на конкурса е публикуван в сайта на Народното събрание и е достъпен от адреса: https://www.parliament.bg/bg/students-program.

Сред целите на програмата е информационното осигуряване на законотворческия процес и създаване на възможности за професионално развитие и израстване на млади специалисти - бъдещи политици и експерти в публични институции. Сътрудниците разработват проучвания по различни теми във връзка с изготвянето и разглеждането на нови законопроекти, както и изменения и допълнения на съществуващи закони.

След успешно участие в три проучвания студентите получават официален документ от Народното събрание, че са били законодателни сътрудници на институцията.

В конкурса могат да участват студенти от трети, четвърти и пети курс, дипломанти или млади специалисти от специалностите - право, политология, социология, икономика, международни отношения, публична администрация, българска филология, класически и нови филологии. Изисква се добра компютърна грамотност, владеене на чужди езици, познаване на юридическата терминология и добро представяне по време на учебния процес.

От създаването на програмата през 1999 г. до днес стажанти са участвали в 231 проучвания в различни сфери на законодателството. В момента законодателните сътрудници работят по проучване на тема "Държавните политики в подкрепа на малолетните, непълнолетните и гражданите в младежка възраст, които са лишени от родителски грижи, в страните членки на Европейския съюз".