Подробно търсене

Тотнъм измъкна равенство от Ливърпул с гол на Ричарлисон в края на мача

Ивайло Георгиев
Снимка: AP Photo/Jon Super
Лондон,  
15.03.2026 20:33
 (БТА)

Ричарлисон бе точен в началото на добавеното време и Тотнъм измъкна равенство 1:1 срещу Ливърпул в мач от 30-ия кръг на английското първенство по футбол. Така временният мениджър на лондончани Игор Тудор спечели първата си точка във Висшата лига, дошла след три поредни поражения.

Тотнъм е 16-и в класирането с точка пред Нотингам Форест и Уест Хем, като "чуковете" са първи под чертата на изпадащите заради по-лошата си голова разлика. Ливърпул пък е с 49 точки и две зад Астън Вила, който заема четвъртата позиция във Висшата лига.

Ливърпул поведе в резултата в 18-ата минута, когато Доминик Собослай стреля силно от статично положение и преодоля Гулиелмо Викарио, който не реагира по най-добрия начин. Тотнъм обаче отправи повече точни удари на "Анфилд" и последният от тях влезе. Рандал Коло Муани овладя топката пред наказателното поле, дриблира покрай двама от Ливърпул и подаде на Ричарлисон, който преодоля Алисон Бекер един на един.

Първенство на Англия по футбол, мачове от 30-ия кръг на Висшата лига:

Ливърпул - Тотнъм               1:1
Кристъл Палас - Лийдс           0:0 
Манчестър Юнайтед - Астън Вила  3:1
Нотингам - Фулъм                0:0

в понеделник:
Брентфорд - Уулвърхямптън

от събота:
Бърнли - Борнемут               0:0
Съндърланд - Брайтън            0:1
Арсенал - Евертън               2:0
Челси - Нюкасъл                 0:1
Уест Хям - Манчестър Сити       1:1

Арсенал води в класирането на Висшата лига с 70 точки, пред Манчестър Сити с 61. Следват Манчестър Юнайтед с 54, Астън Вила с 51, Ливърпул с 49, Челси с 48 и други.

/ХБ/

В допълнение

Избиране на снимки

Моля потвърдете избраните снимки. Това действие не е свързано с плащане. Ако продължите, избраните снимки ще бъдат извадени от баланса на вашите активни абонаментни пакети.

Изтегляне на снимки

Моля потвърдете изтеглянето на избраните снимката/ите

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 21:16 на 15.03.2026 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация