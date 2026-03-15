Радослав Янков отпадна на осминафиналите на паралелния гигантски слалом от Световната купа по сноуборд в Канада

Радослав Янков отпадна на осминафиналите във втория паралелен гигантски слалом от Световната купа по сноуборд във Вал Сен Ком (Канада).

Българинът, който зае 15-о място в квалификациите по-рано днес, загуби от двукратния олимпийски шампион в дисциплината от Пекин 2022 и Милано-Кортина 2026 Бенямин Карл (Австрия), който след това спечели надпреварата.

Янков започна по-добре и беше по-бърз на първата контрола, но след това изостана и финишира на 0.50 секунди зад Карл. Така той остана 15-и.

В големия финал Бенямин Карл победи носителя на Световната купа този сезон Маурицио Бормолини (Италия), който не успя да завърши. За австриеца това е втори успех за сезона.

В малкия финал Мирко Феличети (Италия) се наложи над Арвид Аунер (Австрия).

Маурицио Бормолини спечели малката световна купа в дисциплината със 713 точки, пред Бенямин Карл с 632 и Аарън Марк (Италия) с 509. Радослав Янков е 13-и с 309, Тервел Замфиров - 17-и с 246, Александър Кръшняк - 46-и със 7, Петър Гергьовски - 49-и с 6, Кристиан Георгиев - 53-и с 3 точки.

Бормолини завоюва и Големия кристален глобус с 945 точки, а втори и трети са отново Карл и Марк съответно с 690 и 659 точки. Радослав Янков е 12-и с 354, Тервел Замфиров - 19-и с 316, Александър Кръшняк - 30-и със 113, Кристиан Георгиев - 49-и с 11 и Петър Гергьовски - 53-и с 6.

В класирането по нации България е на седмо място с 1229 точки, а начело е Италия с 6301.

До края на сезона остава само един старт - паралелен слалом във Винтерберг (Германия) на 21 март.