Валентин Андреев получи контузия на Европейската купа по хвърляния в Никозия

Ива Кръстева
Валентин Андреев, снимка: Николай Венков/БТА архив
Никозия, Кипър,  
15.03.2026 22:29
 (БТА)

Малшанс лиши Валентин Андреев от силен резултат на чук на Европейската купа по хвърляния, която се проведе в Никозия, Кипър.

Силен дъжд наводни сектора, което доведе до падане на Андреев в първия опит, след което той напусна състезанието.

Утре най-добрият състезател в дисциплината ще премине медицински прегледи, за да се установи колко е тежка контузията му.

Останалите състезатели, водени от Андриан Андреев, се представиха достойно в силната конкуренция. При младежите до 23 години на диск Симеон Касълс зае 13-о място с 45.93 метра, на гюле Тодор Петров е 14-и с 15.52, а на чук Преслав Вълев се нареди на 14-а позиция с 56.90 метра. 

/ИК/

