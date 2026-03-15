Израелският външен министър отрече страната му да изпитва недостиг на системи за прехващане

Виктор Турмаков
Израелският външен министър отрече страната му да изпитва недостиг на системи за прехващане
Израелският външен министър отрече страната му да изпитва недостиг на системи за прехващане
Израелският външен министър Гидеон Саар. Снимка: AP Photo/Petr David Josek
Тел Авив,  
15.03.2026 21:44
 (БТА)
Израелският външен министър Гидеон Саар отрече информацията, че Израел е изправен пред недостиг на системи за прехващане на балистични ракети след повече от две седмици война с Иран и подкрепяната от Иран групировка „Хизбула“ в Ливан, предаде Ройтерс.

По-рано в американски медии, позоваващи се на анонимни източници, съобщиха, че Израел е уведомил Вашингтон, че запасите му от системи за прехващане са критично ниски.

На въпроса дали докладът е точен, както и съобщение в израелските медии, че Израел е готов да проведе директни преговори с Ливан, Саар отговори: „И на двата въпроса отговорът е „не“.“

Иран е изстрелял близо 300 балистични ракети и стотици дронове по Израел, според Института за изследвания на националната сигурност към Университета в Тел Авив от началото на войната на 28 февруари. Според израелските военни половината от изстреляните от Иран ракети са носили касетъчни боеприпаси.

Базираното в Ливан шиитско движение „Хизбула“ също изстрелва ракети по Израел като ливанската групировка твърди, че това е в отговор на убийството на върховния лидер на Иран Али Хаменей в началото на американско-израелската война срещу Иран.

/ВТ/

15.03.2026 19:48

Иран ще се бори, колкото е необходимо, заяви външният министър Арагчи

Иранският външен министър Абас Арагчи заяви, че Иран ще продължи да се защитава от атаките на САЩ и Израел, докато президентът на САЩ Доналд Тръмп не разбере, че няма път към победа, предаде ДПА „Готови сме да се защитаваме толкова дълго, колкото е
15.03.2026 17:13

"Хизбула" заяви, че е нанесла удар "с модерна ракета" по военновъздушна база в централната част на Израел

Ливанската групировка "Хизбула" заяви, че е нанесла удар с "модерна ракета" по военновъздушната база в Палмахим в централната част на Израел, докато израелските сили водят мащабна кампания от въздушни удари срещу Ливан, предаде Франс прес.
15.03.2026 12:36

Гидеон Саар: Израел няма планове за преговори с ливанското правителство

Израелският външен министър Гидеон Саар днес заяви, че правителството не планира да проведе преки преговори с Ливан в следващите дни и не е съобщило на САЩ, че запасите му от противоракетни прехващачи са на привършване, предаде Ройтерс.
14.03.2026 21:57

Иран заплаши да нанесе удари по пристанища в ОАЕ

Иран за първи път заплаши да нанесе удар по инфраструктурата на съседна държава, призовавайки хората да се отдалечат от три големи пристанища в Обединените арабски емирства, които според Техеран са "легитимни цели", тъй като американските въоръжени
14.03.2026 18:19

Израел предупреди, че може да нанесе удари по линейки в Ливан по време на сраженията с "Хизбула"

Израелските въоръжени сили предупредиха, че може да нанесат удари по линейки и медицински обекти, които според тях "се използват незаконно от ливанската "Хизбула", макар че не предоставиха доказателства в подкрепа на това твърдение, предаде Ройтерс.

Към 22:47 на 15.03.2026

