Шесткратният шампион Новак Джокович отказа участие на турнира от сериите "Мастърс" в Маями поради контузия

Ива Кръстева
снимка: AP Photo/Dita Alangkara
Маями, САЩ,  
15.03.2026 21:10
 (БТА)

Новак Джокович се оттегли от турнира по тенис от сериите "Мастърс" в Маями поради контузия на дясното рамо, обявиха организаторите.

Сърбинът игра в Индиън Уелс, където стигна до четвъртия кръг на сингъл и до втория на двойки със Стефанос Циципас. Финалистът на тазгодишното Открито първенство на Австралия Джокович има баланс 7-2 на сингъл този сезон.

38-годишният тенисист е шесткратен шампион в Маями, а миналата година стигна до финала, където загуби от Якуб Меншик (Чехия).

Джокович държи рекорда за най-много титли от АТП Мастърс 1000 - 40 и е спечелил общо 101 трофея, като последният от тях е от миналия ноември в гръцката столица Атина. 

/ИК/

Свързани новини

10.03.2026 12:53

Новак Джокович след победата си над Александър Ковачевич на турнира в Индиън Уелс: "Той е един от най-големите таланти"

Носителят на 24 титли от Големия шлем Новак Джокович похвали опонента си в третия кръг на турнира в Индиън Уелс - Александър Ковачевич и каза, че той е един от най-талантливите играчи в ATП тура
08.03.2026 11:56

Петкратният шампион Новак Джокович стартира с победа на турнира по тенис от сериите "Мастърс" в Индиън Уелс

Дрейпър продължава завръщането си след осеммесечно отсъствие поради контузия на ръката и изигра първия си турнир от АТП след Куинс Клъб през юни в Дубай миналата седмица, като загуби във втория кръг.

