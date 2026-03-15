Община Мездра обяви правилата за участие в XV Национален литературен конкурс за разказ „Дядо Йоцо гледа“

Започна събирането на авторски произведения за XV издание на Националния литературен конкурс за разказ „Дядо Йоцо гледа“, съобщиха от Община Мездра. Организатори, освен Общината, са Туристическият комплекс „Дядо Йоцо гледа“ и Съюзът на българските писатели, а темата по традиция е „Миналото, настоящето и бъдещето на нашата Родина“.

Според регламента конкурсът е анонимен, право да участват имат пълнолетни български граждани, като разказите трябва да са до пет страници, в три неподписани екземпляра, придружени от личните данни на автора в запечатан плик. Всичко трябва да е поставено в по-голям плик, без имена. Срокът за изпращане на материалите за участие до Община Мездра е краят на май. Сред техническите изисквания за конкурсните текстове е да са написани с шрифт Times New Roman, размер 14.

Текстове, несъобразени с темата или с жанровите и техническите изисквания на конкурса, както и такива, при написването на които е ползван изкуствен интелект, отпадат от класирането, предупреждават организаторите. Наградените на първите три места ще получат съответно 400, 300 и 200 евро награда, като ще има и едно поощрение от 100 евро. Резултатите от конкурса ще бъдат обявени в Туристическия комплекс „Дядо Йоцо гледа“, с. Очиндол, на 27 юни 2026 г.

Миналата година свои произведения бяха изпратили 61 автори от цялата страна, като първа награда не бе присъдена. Общият награден фонд, осигурен от Община Мездра за досегашните 14 издания, е 29 800 лв., казаха за БТА от Община Мездра.