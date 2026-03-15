С творческа вечер в Ямбол ще бъде отбелязана 90-ата годишнина от рождението на писателя Стефан Чирпанлиев

Паметта на писателя Стефан Чирпанлиев (1936-2002) ще бъде почетена с творческа вечер на 17 март в Дома на научно-техническите съюзи (НТС) в Ямбол, съобщиха домакините. Срещата е посветена на 90-ата годишнина от рождението на твореца, роден на 18 март, и на завещаното ни от него литературно наследство.

Спомени за автора и литературното му наследство ще бъдат представени в зала „Проф. Иван Попов” от 17:30 часа. Водещ на вечерта ще бъде председателят на Дружеството на писателите в Ямбол поетът Тенко Тенев.

Творческата среща е организирана от Община Ямбол, Регионалната библиотека „Георги С. Раковски“, местното дружество на писателите и Научно-технически съюз – Ямбол.

Стефан Чирпанлиев е български писател, журналист и литературен критик (1936-2002). Автор е на романи, повести, произведения за деца и юноши, радиопиеси и пиеси за куклен театър, критически и публицистични материали в централния и местен периодичен печат. Сред тях са сборникът с разкази „Докато превали" (1970), „Медвенският размирник. Документална повест за детството на Захари Стоянов" (1978), повестта за деца „Измисленият остров" (1981), сборникът с разкази и новели „Внезапни прагове" (1987), романът „Утро за изповеди" (1989) и др. Негови творби са превеждани на немски, руски, полски, украински, молдовски, сръбски, словашки, турски, френски, есперанто и други езици. Председател на Дружеството на писателите в Ямбол (1992-21 юни 2002). Носител на Националната награда за литература „Захари Стоянов" (1981), на литературната награда „Васил Карагьозов" (1986), на орден „Кирил и Методий" втора и първа степен.