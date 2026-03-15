Бившият английски национал Ашли Коул бе назначен на треньорския пост на Чезена
Бившият английски национал Ашли Коул бе назначен на треньорския пост на италианския футболен клуб Чезена, съобщава агенция ДПА. Той се обучава в професията от седем години и за първи път получава шанс да бъде главен наставник в професионален клуб.
Бившият ляв бек работи с Франк Лампард в Дарби, Челси и Евертън, с Уейн Рууни в Бирмингам и с националните гарнитури на Англия за Футболната асоциация. Сега той ще наследи Микеле Минани, който беше освободен от втородивизионния Чезена при осмо място в класирането.
Коул е получил договор до юни, но в него има условия за продължаването му "при изпълняване на конкретни цели", добавя ДПА.
"Цялото ни семейство в Чезена се радва от назначението на Ашли Коул начело на представителния тим. Приветстваме него и треньорския му щаб. Желаем на всички късмет в началото на тази нова авантюра", пишат от Чезена на клубния уебсайт.
/ХБ/
