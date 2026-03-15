Бившият английски национал Ашли Коул бе назначен на треньорския пост на Чезена

Ивайло Георгиев
Снимка: Nick Potts/PA via AP, архив
Рим,  
15.03.2026 21:27
 (БТА)

Бившият английски национал Ашли Коул бе назначен на треньорския пост на италианския футболен клуб Чезена, съобщава агенция ДПА. Той се обучава в професията от седем години и за първи път получава шанс да бъде главен наставник в професионален клуб. 

Бившият ляв бек работи с Франк Лампард в Дарби, Челси и Евертън, с Уейн Рууни в Бирмингам и с националните гарнитури на Англия за Футболната асоциация. Сега той ще наследи Микеле Минани, който беше освободен от втородивизионния Чезена при осмо място в класирането. 

Коул е получил договор до юни, но в него има условия за продължаването му "при изпълняване на конкретни цели", добавя ДПА. 

"Цялото ни семейство в Чезена се радва от назначението на Ашли Коул начело на представителния тим. Приветстваме него и треньорския му щаб. Желаем на всички късмет в началото на тази нова авантюра", пишат от Чезена на клубния уебсайт. 

/ХБ/

Към 22:47 на 15.03.2026

