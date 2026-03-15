Комо надигра Рома за четвъртата си поредна победа в Серия "А"

Комо надигра директния съперник за място в Шампионската лига Рома с 2:1 и записа четвърта поредна победа в италианското първенство по футбол. Отборът на Сеск Фабрегас е четвърти в Серия "А с 54 точки и вече е с три пред отбора на Рома, а Ювентус е между тях с 51.

Лидер в класирането на италианското първенство е Интер, който води с осем точки на Милан, девет на Наполи и 14 на "синьо-белите".

Комо надигра тотално Рома, владееше повече топката и отправи 22 на три удара, но гостите от столицата бяха тези, които поведоха. Това се случи в седмата минута с попадение на Дониел Мален от дузпа. От този момент Комо натисна и пропусна четири положения само през първото полувреме, но домакините стигнаха до изравняване в 59-ата минута чрез Анастасиос Дувикас.

Пет минути след гола Уесли Франса от Рома бе изгонен с втори жълт картон и останалото бе лесно за Комо. В 79-ата минута Диего Карлос се разписа от близко разстояние за крайното 2:1, което оставя Рома с две поредни загуби и без успех от три кръга.

Първенство на Италия по футбол, мачове от 29-ия кръг: Комо - Рома 2:1 Пиза - Каляри 3:1 Сасуоло - Болоня 0:1 Верона - Дженоа 0:2 по-късно днес: Лацио - Милан от събота: Наполи - Лече 2:1 Интер Милано - Аталанта 1:1 Удинезе - Ювентус 0:1 понеделник: Кремонезе - Фиорентина от петък: Торино - Парма 4:1 В класирането води Интер с 68 точки, следван от Милан с 60, Наполи с 59, Комо с 54, Ювентус с 53, Рома с 51, Аталанта с 47 и други.