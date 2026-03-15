Комо надигра Рома за четвъртата си поредна победа в Серия "А"

Ивайло Георгиев
Снимка: Photo by Antonio Saia/LaPresse via AP
Рим,  
15.03.2026 21:08
 (БТА)

Комо надигра директния съперник за място в Шампионската лига Рома с 2:1 и записа четвърта поредна победа в италианското първенство по футбол. Отборът на Сеск Фабрегас е четвърти в Серия "А с 54 точки и вече е с три  пред отбора на Рома, а Ювентус е между тях с 51.

Лидер в класирането на италианското първенство е Интер, който води с осем точки на Милан, девет на Наполи и 14 на "синьо-белите".

Комо надигра тотално Рома, владееше повече топката и отправи 22 на три удара, но гостите от столицата бяха тези, които поведоха. Това се случи в седмата минута с попадение на Дониел Мален от дузпа. От този момент Комо натисна и пропусна четири положения само през първото полувреме, но домакините стигнаха до изравняване в 59-ата минута чрез Анастасиос Дувикас.

Пет минути след гола Уесли Франса от Рома бе изгонен с втори жълт картон и останалото бе лесно за Комо. В 79-ата минута Диего Карлос се разписа от близко разстояние за крайното 2:1, което оставя Рома с две поредни загуби и без успех от три кръга.

Първенство на Италия по футбол, мачове от 29-ия кръг:

Комо - Рома                 2:1
Пиза - Каляри               3:1
Сасуоло - Болоня            0:1
Верона - Дженоа             0:2

по-късно днес:
Лацио - Милан

от събота:
Наполи - Лече               2:1   
Интер Милано - Аталанта     1:1
Удинезе - Ювентус           0:1

понеделник:
Кремонезе - Фиорентина

от петък:
Торино - Парма              4:1

В класирането води Интер с 68 точки, следван от Милан с 60, Наполи с 59, Комо с 54, Ювентус с 53, Рома с 51, Аталанта с 47 и други.

