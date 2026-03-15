Подробно търсене

Стефан-Александър Кюмюрджиев отпадна в репешажите на 1000 метра на Световното първенство по шорттрек в Канада

Ива Кръстева
Стефан-Александър Кюмюрджиев отпадна в репешажите на 1000 метра на Световното първенство по шорттрек в Канада
Стефан-Александър Кюмюрджиев отпадна в репешажите на 1000 метра на Световното първенство по шорттрек в Канада
снимка: Владимир Шоков/БТА архив
Монреал,  
15.03.2026 20:30
 (БТА)

Стефан-Александър Кюмюрджиев отпадна в репешажите на 1000 метра в третия ден на Световното първенство по шорттрек за мъже и жени в Монреал (Канада).

Българинът получи наказание в пета серия.

Трима национали участваха в шампионата - Иван Дончев, Стефан-Александър Кюмюрджиев и Асен Гюров. Дончев и Гюров завършиха своето участие в събота.

Световен шампион на 500 метра стана носителят на олимпийската титла Стивън Дюбоа (Канада) с 40.153 секунди.

Финалите на 1000 метра са по-късно тази вечер.

/ИК/

В допълнение

Избиране на снимки

Моля потвърдете избраните снимки. Това действие не е свързано с плащане. Ако продължите, избраните снимки ще бъдат извадени от баланса на вашите активни абонаментни пакети.

Изтегляне на снимки

Моля потвърдете изтеглянето на избраните снимката/ите

Свързани новини

14.03.2026 22:16

Българските състезатели не успяха да преминат репешажите на 500 и на 1500 метра на Световното първенство по шорттрек в Монреал

Световен шампион на 1500 метра с 2:14.974 минути стана Джон-ун Рим (Република Корея), 18-годишен, който има две световни титли за юноши на тази дистанция.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 22:47 на 15.03.2026 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация