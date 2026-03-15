Стефан-Александър Кюмюрджиев отпадна в репешажите на 1000 метра на Световното първенство по шорттрек в Канада

site.btaСтефан-Александър Кюмюрджиев отпадна в репешажите на 1000 метра на Световното първенство по шорттрек в Канада
Стефан-Александър Кюмюрджиев отпадна в репешажите на 1000 метра в третия ден на Световното първенство по шорттрек за мъже и жени в Монреал (Канада).
Българинът получи наказание в пета серия.
Трима национали участваха в шампионата - Иван Дончев, Стефан-Александър Кюмюрджиев и Асен Гюров. Дончев и Гюров завършиха своето участие в събота.
Световен шампион на 500 метра стана носителят на олимпийската титла Стивън Дюбоа (Канада) с 40.153 секунди.
Финалите на 1000 метра са по-късно тази вечер.
/ИК/
