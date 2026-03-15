Гръцкият външен министър заминава за Брюксел, където ще участва в разговори за Украйна и Близкия изток и ще се срещне с индийския си колега

site.btaГръцкият външен министър заминава за Брюксел, където ще участва в разговори за Украйна и Близкия изток и ще се срещне с индийския си колега
Министърът на външните работи на Гърция Йоргос Герапетритис заминава за Брюксел за среща на висши дипломати от Европейския съюз във връзка със събитията в Иран и Украйна, съобщи електронното издание на гръцкия вестник „Катимерини“, като се позова на днешно съобщение на гръцкото външно министерство.
Разговорите, които се очаква да се проведат утре, ще бъдат съсредоточени върху ситуацията в Близкия изток на фона на атаките на САЩ и Израел срещу Иран и ответните мерки на Техеран, както и върху развитията на продължилата четири години война, предизвикана от пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна.
Планира се в рамките на визитата си Герапетритис да се срещне и с индийския си колега Субрахманям Джайшанкар, съобщиха още от Министерството на външните работи на Гърция.
/МИД/
