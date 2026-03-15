Бетис и Селта Виго не се победиха в двубой от Ла Лига

Христо Бонински
Снимка: AP Photo/Jose Breton
Севиля,  
15.03.2026 21:32
 (БТА)

Отборите на Бетис Севиля и Селта Виго завършиха 1:1 в мач от испанската Ла Лига. И двата тима имаха шансове да постигнат крайната победа, но се задоволиха с точка.

Феран Жунтгла изведе галисийците напред още в четвъртътъ минута на мача, като полувремето завърши с аванс за Селта.

Бетис изравни в четвъртата минута на втората част, като точен бе бившият футболист на Арсенал Ектор Бейерин.

В 83-ата минута Борха Иглесиас вкара втори гол за Селта, но той правилно не бе признат, тъй като нападателят пое топката в положение на засада. В последните секунди Бакамбу от Бетис стреля с глава, а вратарят на гостите Йонуц Раду изби топката в корнер с една ръка.

Бетис е на пето място в класирането с 44 точки, Селта се нарежда веднага след това с 41. 

Двубои от 28-ия кръг в първенството на Испания по футбол:

Майорка - Еспаньол              2:1    
Барселона - Севиля              5:2
Бетис - Селта Виго              1:1

по-късно днес:
Реал Сосиедад - Осасуна

понеделник:
Райо Валекано - Леванте

от събота:
Овиедо - Валенсия               1:0
Жирона - Атлетик Билбао         3:0   
Атлетико Мадрид - Хетафе        1:0
Реал Мадрид - Елче              4:1

от петък:
Алавес - Виляреал               1:1

Барселона води в класирането със 70 точки, следван от Реал Мадрид с 66, Атлетико Мадрид е с 57, Виляреал с 55, следват Бетис с 44, Селта Виго с 41 и други.

 

/ХБ/

