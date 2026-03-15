Бетис и Селта Виго не се победиха в двубой от Ла Лига

Отборите на Бетис Севиля и Селта Виго завършиха 1:1 в мач от испанската Ла Лига. И двата тима имаха шансове да постигнат крайната победа, но се задоволиха с точка.

Феран Жунтгла изведе галисийците напред още в четвъртътъ минута на мача, като полувремето завърши с аванс за Селта.

Бетис изравни в четвъртата минута на втората част, като точен бе бившият футболист на Арсенал Ектор Бейерин.

В 83-ата минута Борха Иглесиас вкара втори гол за Селта, но той правилно не бе признат, тъй като нападателят пое топката в положение на засада. В последните секунди Бакамбу от Бетис стреля с глава, а вратарят на гостите Йонуц Раду изби топката в корнер с една ръка.

Бетис е на пето място в класирането с 44 точки, Селта се нарежда веднага след това с 41.

Двубои от 28-ия кръг в първенството на Испания по футбол:

Майорка - Еспаньол 2:1 Барселона - Севиля 5:2 Бетис - Селта Виго 1:1 по-късно днес: Реал Сосиедад - Осасуна понеделник: Райо Валекано - Леванте от събота: Овиедо - Валенсия 1:0 Жирона - Атлетик Билбао 3:0 Атлетико Мадрид - Хетафе 1:0 Реал Мадрид - Елче 4:1 от петък: Алавес - Виляреал 1:1 Барселона води в класирането със 70 точки, следван от Реал Мадрид с 66, Атлетико Мадрид е с 57, Виляреал с 55, следват Бетис с 44, Селта Виго с 41 и други.