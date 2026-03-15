Академична беседа, посветена на Марио Варгас Льоса, ще се състои в Софийския университет

Академична беседа, посветена на личността и творчеството на изтъкнатия перуански писател и Нобелов лауреат Марио Варгас Льоса - „доктор хонорис кауза“ на Софийския университет (СУ) „Св. Климент Охридски“, ще се състои на 16 март от 10:00 ч. в конферентната зала на Ректората на СУ. Това съобщиха от висшето училище.

Д-р Лиляна Табакова, преподавател по испаноамериканска литература в катедрата „Испанистика“ на Софийския университет, ще постави акцент върху преводите на произведенията на Варгас Льоса у нас, на тяхната рецепция и на влиянието върху българската културна и академична среда.

Специален гост ще бъде Карме Риера - една от най-забележителните фигури в съвременната испанска и каталунска литература, професор по испанска литература в Автономния университет на Барселона и заместник-директор на Испанската кралска академия. Изказването ѝ ще засегне латиноамериканския бум в Барселона през 60-те и 70-те години на 20-и век - период, в който Варгас Льоса е един от най-значимите и дейни участници в интелектуалния живот на града.

Събитието е част от календара с дейности, посветени на 65-годишнината на катедрата „Испанистика“ при Факултета по класически и нови филологии на Софийския университет, и се осъществява с подкрепата на Института „Сервантес“ в София.

Срещата е отворена за преподаватели, изследователи, студенти, както и за всички, които проявяват интерес към испаноезичната литература и култура.

Входът е свободен, осигурен е симултанен превод на български език.