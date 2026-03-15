"В нито един момент не бяхме под нивото на Левски", каза старши треньорът на Берое Хосу Урибе

Старши треньорът на Берое Хосу Урибе изрази доволство от играта на своя тим при загубата от Левски.

"Направихме добър мач. В нито един момент не бяхме под нивото на Левски. Ако нашият гол бе зачетен, щеше да е друга ситуацията на терена. Това е футбол. противниковият играч не протестира, но това се случва с по-малките отбори. Направихме всичко възможно да вземем поне една точка. Тактически бяхме добре позиционирани. Голът на Левски бе от трудна ситуация, но влезе. Свършихме добра работа и това се видя на терена. неутрализирахме отборът на Левски във всеки момент", коментира Хосу Урибе

Треньорът определи следващия мач на неговия тим срещу Монтана като финал. "Ние трябва да спечелим възможно най-много точки до края, за да не изпаднем и стигнем поне до плейоф. Ако играем така, както днес и успеем да вкараме гол - ще печелим. Днес показахме и различен дух. надявам се той да се пренесе в предстоящите мачове. Искаме да променим положението си и имаме позиивни резултати. Нашият път е победите и добрата игра. Позитивни сме", посочи още Хосу Урибе.

Той съобщи, че очаква ново попълнение в следващите дни, като става въпрос за ирач с профила на трансферирания в Лудогорец Алберто Салидо.

"Той има неговите качества и е играч, който може да ни помогне в атака и за тоеа да създаваме ситуации. От утре ще започне тренировки с отбора. Ще преценим кондицията му", информира старши треньорът на Берое и допълни, че новият капитан на Берое е Факундо Константини, който днес за пръв път изведе своите съотборници с ленатата.