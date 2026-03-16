В Северна Корея се произведоха избори за Върховно народно събрание

Николай Велев
Заседание на парламента на Северна Корея. Снимка: КЦТА чрез АП
Пхенян ,  
16.03.2026 02:00
 (БТА)

В Северна Корея се произведоха избори за Върховно народно събрание, предаде Ройтерс. Имащите право на глас избираха членове на 687-местния законодателен орган, който формално одобрява държавната политика и назначава висши държавни служители.

Близо 99,99% от регистрираните избиратели са упражнили правото си на глас в неделя към 18:00 ч. местно време (09:00 ч. по Гринуич), предаде севернокорейската държавна новинарска агенция КЦТА.

Севернокорейският лидер Ким Чен-ун гласува в избирателна секция, разположена във въглищна мина. Той заяви пред репортери, че въгледобивната промишленост е от ключово значение за икономиката на страната и за реализацията на петгодишния план за стопанско развитие, допълва КЦТА.

Севернокорейските граждани, които се намират на територията на Китай и други социалистически страни, също имаха възможност да гласуват.

Върховното народно събрание приема закони и контролира политиките във всички области на държавното управление. Одобрението на законодателният орган обаче е само формалност, а абсолютната власт се държи от Корейската трудова партия, коментира Ройтерс. 

Ким е генерален секретар на Корейската трудова партия, председател на Държавния съвет и върховен главнокомандващ на въоръжените сили.

Свързани новини

11.03.2026 10:02

Китай и Северна Корея възобновяват директната железопътна връзка Пекин-Пхенян

Китай и Северна Корея възстановяват директната железопътна връзка между столиците си след шестгодишна пауза, предава ДПА. Този ход отразява затоплянето на отношенията между двете страни. Китайската държавна железопътна компания обяви днес в
05.03.2026 06:15

Ким Чен-ун е присъствал на изпитания на разрушител и на крилата ракета, съобщи официалната агенция на Северна Корея

Севернокорейският лидер Ким Чен-ун  е присъствал на изпитания на разрушител, представян като ултрамодерен и на крилата ракета, съобщи официалната агенция КЦТА, цитирана от световните агенции. Ким е инспектирал във вторник кораб от клас „Чое Хьон“,
26.02.2026 01:38

Лидерът на Северна Корея каза, че перспективите за отношенията със САЩ зависят от отношението на Вашингтон

Севернокорейският лидер Ким Чен-ун заяви, че перспективите за отношенията със Съединените щати зависят изцяло от позицията на Вашингтон, като същевременно изключи вероятността за какъвто и да е диалог с Южна Корея, предаде южнокорейската агенция
23.02.2026 01:22

Управляващата партия на Северна Корея преизбра Ким Чен-ун за генерален секретар

Севернокорейският лидер Ким Чен-ун е преизбран за нов мандат като генерален секретар на управляващата партия на Северна Корея, съобщи в неделя агенция КЦНА, цитирана от Ройтерс. Това се случи на Деветия конгрес на управляващата Корейска трудова

