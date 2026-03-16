site.btaВ Северна Корея се произведоха избори за Върховно народно събрание
В Северна Корея се произведоха избори за Върховно народно събрание, предаде Ройтерс. Имащите право на глас избираха членове на 687-местния законодателен орган, който формално одобрява държавната политика и назначава висши държавни служители.
Близо 99,99% от регистрираните избиратели са упражнили правото си на глас в неделя към 18:00 ч. местно време (09:00 ч. по Гринуич), предаде севернокорейската държавна новинарска агенция КЦТА.
Севернокорейският лидер Ким Чен-ун гласува в избирателна секция, разположена във въглищна мина. Той заяви пред репортери, че въгледобивната промишленост е от ключово значение за икономиката на страната и за реализацията на петгодишния план за стопанско развитие, допълва КЦТА.
Севернокорейските граждани, които се намират на територията на Китай и други социалистически страни, също имаха възможност да гласуват.
Върховното народно събрание приема закони и контролира политиките във всички области на държавното управление. Одобрението на законодателният орган обаче е само формалност, а абсолютната власт се държи от Корейската трудова партия, коментира Ройтерс.
Ким е генерален секретар на Корейската трудова партия, председател на Държавния съвет и върховен главнокомандващ на въоръжените сили.
/НВ/
