В Северна Корея се произведоха избори за Върховно народно събрание, предаде Ройтерс. Имащите право на глас избираха членове на 687-местния законодателен орган, който формално одобрява държавната политика и назначава висши държавни служители.

Близо 99,99% от регистрираните избиратели са упражнили правото си на глас в неделя към 18:00 ч. местно време (09:00 ч. по Гринуич), предаде севернокорейската държавна новинарска агенция КЦТА.

Севернокорейският лидер Ким Чен-ун гласува в избирателна секция, разположена във въглищна мина. Той заяви пред репортери, че въгледобивната промишленост е от ключово значение за икономиката на страната и за реализацията на петгодишния план за стопанско развитие, допълва КЦТА.

Севернокорейските граждани, които се намират на територията на Китай и други социалистически страни, също имаха възможност да гласуват.

Върховното народно събрание приема закони и контролира политиките във всички области на държавното управление. Одобрението на законодателният орган обаче е само формалност, а абсолютната власт се държи от Корейската трудова партия, коментира Ройтерс.

Ким е генерален секретар на Корейската трудова партия, председател на Държавния съвет и върховен главнокомандващ на въоръжените сили.