Преоценката на здравословното състояние на пострадалите от пожара в Кочани продължава, заяви здравният министър Алиу

Преоценката на здравословното състояние на пострадалите от пожара в Кочани преди година продължава, заяви министърът на здравеопазването на Република Северна Македония Азир Алиу, цитиран от МИА. Той каза това по време на баскетболен турнир между пострадалите в пожара в Кочани, като допълни, че за него е удоволствие да ги вижда като спортисти на терена.

Тази събота и неделя Република Северна Македония отбелязва една година от трагедията в град Кочани, където при пожар на 16 март 2025 г. в дискотека „Пулс“ общо 63 младежи на възраст между 18 и 24 години загубиха живота си, а други 223 души получиха тежки телесни повреди и наранявания. Пожарът бе предизвикан от пиротехнически средства по време на концерт.

Здравният министър подчерта, че баскетболният мач между пострадалите млади хора, лекувани в страната и чужбина, е едно от събитията, което правителството на страната е организирало в рамките на отбелязването на годишнината от трагедията в Кочани. На баскетболното игрище присъства и директорката на Многопрофилната болница в Кочани Катерина Панич-Мирковска, която според Алиу, както и община Кочани, също е подкрепила идеята за мача.

Той добави, че правителството и държавните институции трябва да помогнат и да инвестират във възстановяването на пострадалите от пожара млади хора. Алиу заяви, че здравното министерство ще бъде сред тези, които ще подкрепят пострадалите и допълни, че държавата знае какви са нуждите на пострадалите млади хора.

Запитан за резултатите от преоценката на здравословното състояние на пострадалите, министърът заяви, че когато тя приключи, някои от пострадалите ще бъдат насочени към чуждестранни клинични центрове за здравни услуги, които не се предлагат в болниците в страната, а други ще останат за медицинска грижа в рамките на държавата.

„Здравната картина на пострадалите се оценява за втори път, ще продължим и по-натам (да правим оценка на здравословното състояние на пострадалите), всичко това с цел създаване на нови и по-модерни технологии и достъп за тези граждани“, заяви още Алиу.