Фрагмент от иранска ракета порази жилищна сграда, използвана от консула на САЩ в Йерусалим, съобщават израелски медии

Фрагмент от иранска ракета порази жилищна сграда в Йерусалим, която е използвана от американския консул, предаде Ройтерс, като се позова на израелски медии и на Държавния департамент на САЩ.

Не се съобщава за ранени членове на персонала.

Говорител на американското дипломатическо ведомство посочи, че отломки от прехваната ракета паднали в жилищен район.

"САЩ категорично осъждат Иран и подкрепяните от Иран атаки на терористични милиции срещу дипломатическа, военна и цивилна инфраструктура в региона“, подчерта говорителят на Държавния департамент.