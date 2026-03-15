Фрагмент от иранска ракета порази жилищна сграда, използвана от консула на САЩ в Йерусалим, съобщават израелски медии

Николай Велев
Сградата на американското консулство в САЩ. Снимка: АП/Ариел Шалит
Йерусалим ,  
15.03.2026 23:22
 (БТА)
Фрагмент от иранска ракета порази жилищна сграда в Йерусалим, която е използвана от американския консул, предаде Ройтерс, като се позова на израелски медии и на Държавния департамент на САЩ. 

Не се съобщава за ранени членове на персонала. 

Говорител на американското дипломатическо ведомство посочи, че отломки от прехваната ракета паднали в жилищен район.

"САЩ категорично осъждат Иран и подкрепяните от Иран атаки на терористични милиции срещу дипломатическа, военна и цивилна инфраструктура в региона“, подчерта говорителят на Държавния департамент. 

 

/НВ/

