Кирил Десподов влезе като резерва при победата на ПАОК срещу Левадиакос

Христо Бонински
Снимка: AP Photo/Jean-Francois Badias
Солун,  
15.03.2026 20:41
 (БТА)

Капитанът на българския национален отбор по футбол Кирил Десподов се появи на терена като резерва в последния четвърт час на мача при победата на ПАОК над Левадиакос с 3:0.

Тимът от Солун вкара три безответни гола чрез Тайсон, Александър Йеремейеф и Димитриос Хатсидис. Десподов смени именно третия голмайстор за домакините Хатсидис в 74-ата минута.

ПАОК е на първо място във временното класиране на гръцката Супер лига, като е в равен брой точки на върха с Олимпиакос. 

/ХБ/

15.03.2026

