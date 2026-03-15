Унион Берлин победи Фрайбург в добавеното време

Христо Бонински
Снимка: Silas Stein/dpa via AP
Фрайбург,  
15.03.2026 20:28
 (БТА)

Отборът на Унион Берлин спечели срещу Фрайбург с 1:0 при гостуването си в 26-ия кръг на Бундеслигата.

Скъпоценното попадение за тима от германската столица вкара кореецът Ву-Йеон Джон след самостоятелна акция. Той стреля силно в долния десен ъгъл, като вратарят Ноа Атиболу нямаше какво да направи.

Двата тима са съседи в класирането, като Фрайбург остава на осмо място с 34 точки, а Унион Берлин вече е на девета позиция с 31.


Футболен шампионат на Германия, срещи от 26-ия кръг:

Вердер Бремен - Майнц                   0:2
Фрайбург - Унион Берлин                 0:1 

по-късно днес:
Щутгарт - РБ Лайпциг

от събота:
Байер Леверкузен - Байерн Мюнхен        1:1
Борусия Дортмунд - Аугсбург             2:0
Айнтрахт Франкфурт - Хайденхайм         1:0
Хофенхайм - Волфсбург                   1:1
Хамбургер ШФ - Кьолн                    1:1

от петък:
Борусия Мьонхенгладбах - Санкт Паули    2:0

Байерн Мюнхен води в класирането с 67 точки, пред Борусия Дортмунд е с 58. Следват Хофенхайм с 50 точки, Щутгарт и РБ Лайпциг с по 47, Байер Леверкузен с 45 и други.

/ХБ/

Свързани новини

15.03.2026 18:26

Майнц победи като гост директния съперник в битката за оцеляване в Бундеслигата Вердер Бремен

Майнц записа първа победа от пет мача в германското първенство по футбол, след като се наложи с 2:0 срещу директния съперник в битката за оцеляване Вердер Бремен. Така отборът на Урс Фишер събра 27 точки и води с две на днешния си съперник, който е
14.03.2026 21:48

Хамбургер ШФ и Кьолн си тръгнаха с по една точка от последния съботен мач в Бундеслигата

Хамбургер ШФ и Кьолн завършиха 1:1 в среща от 26-ия кръг на Бундеслигата, противопоставила два отбора от средата на класирането. И двата гола паднаха преди почивката, а серията на гостите без победа се увеличи до шест мача. Началните етапи на този
14.03.2026 18:33

Байерн Мюнхен изравни на Байер Леверкузен с десет души и в края запази точката с девет човека

Байер Леверкузен и Байерн Мюнхен завършиха 1:1 в най-интересния мач от 26-ия кръг на германската Бундеслига. Домакините излязоха напред в резултата още в седмата минута чрез попадение на Алейш Гарсия след асистенция на Патрик Шик. Бившият

