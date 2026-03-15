Унион Берлин победи Фрайбург в добавеното време

Отборът на Унион Берлин спечели срещу Фрайбург с 1:0 при гостуването си в 26-ия кръг на Бундеслигата.
Скъпоценното попадение за тима от германската столица вкара кореецът Ву-Йеон Джон след самостоятелна акция. Той стреля силно в долния десен ъгъл, като вратарят Ноа Атиболу нямаше какво да направи.
Двата тима са съседи в класирането, като Фрайбург остава на осмо място с 34 точки, а Унион Берлин вече е на девета позиция с 31.
Футболен шампионат на Германия, срещи от 26-ия кръг:
Вердер Бремен - Майнц 0:2
Фрайбург - Унион Берлин 0:1
по-късно днес:
Щутгарт - РБ Лайпциг
от събота:
Байер Леверкузен - Байерн Мюнхен 1:1
Борусия Дортмунд - Аугсбург 2:0
Айнтрахт Франкфурт - Хайденхайм 1:0
Хофенхайм - Волфсбург 1:1
Хамбургер ШФ - Кьолн 1:1
от петък:
Борусия Мьонхенгладбах - Санкт Паули 2:0
Байерн Мюнхен води в класирането с 67 точки, пред Борусия Дортмунд е с 58. Следват Хофенхайм с 50 точки, Щутгарт и РБ Лайпциг с по 47, Байер Леверкузен с 45 и други.
