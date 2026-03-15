Унион Берлин победи Фрайбург в добавеното време

Отборът на Унион Берлин спечели срещу Фрайбург с 1:0 при гостуването си в 26-ия кръг на Бундеслигата.

Скъпоценното попадение за тима от германската столица вкара кореецът Ву-Йеон Джон след самостоятелна акция. Той стреля силно в долния десен ъгъл, като вратарят Ноа Атиболу нямаше какво да направи.

Двата тима са съседи в класирането, като Фрайбург остава на осмо място с 34 точки, а Унион Берлин вече е на девета позиция с 31.



Футболен шампионат на Германия, срещи от 26-ия кръг:

Вердер Бремен - Майнц 0:2 Фрайбург - Унион Берлин 0:1

по-късно днес: Щутгарт - РБ Лайпциг от събота: Байер Леверкузен - Байерн Мюнхен 1:1 Борусия Дортмунд - Аугсбург 2:0 Айнтрахт Франкфурт - Хайденхайм 1:0 Хофенхайм - Волфсбург 1:1 Хамбургер ШФ - Кьолн 1:1 от петък: Борусия Мьонхенгладбах - Санкт Паули 2:0 Байерн Мюнхен води в класирането с 67 точки, пред Борусия Дортмунд е с 58. Следват Хофенхайм с 50 точки, Щутгарт и РБ Лайпциг с по 47, Байер Леверкузен с 45 и други.