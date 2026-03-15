Не е изключено цените на горивата да продължат да се повишават, каза министър Трайчо Трайков

Анелия Цветкова
Не е изключено цените на горивата да продължат да се повишават, каза министър Трайчо Трайков
Не е изключено цените на горивата да продължат да се повишават, каза министър Трайчо Трайков
Снимка:Минко Чернев/БТА, архив
София,  
15.03.2026 19:24
 (БТА)

Цените на горивата се повишават в зависимост от положението в Близкия Изток и борсовите цени. Въобще не е изключено да продължат да се повишават. Това коментира служебният министър на енергетиката Трайчо Трайков в предаването „На фокус с Лора Крумова“ по „Нова“.

Ако говорим за цените на дребно, които засягат всички български потребители, там успяваме чрез микс от разговори, покани, анализи  сякаш да ограничим повишението на цените в сравнение с всички други страни, отбеляза Трайков. По думите му съвсем скоро очаква медиите да започнат да правят репортажи как румънци, гърци, сърби идват да наливат бензин в  бензиностанциите у нас, но дори да е по-ограничено повишението, то пак е огромно и няма изгледи, освен ако изведнъж бойните действия не спрат, да се стигне до понижение на цените.

Трайков коментира още, че в тази ситуация правителството минава към следващия етап от действията си и това е грижата за най-уязвимите.

/СЛС/

Към 21:15 на 15.03.2026 Новините от днес

