Берлин няма да участва в международна военна мисия за защита на търговски кораби в Ормузкия проток, заяви германският външен министър Йохан Вадефул, цитиран от ДПА.

"Ще станем ли скоро активна страна в този конфликт? Не", заяви германският министър отговор на журналист от телевизия А Ер Де относно удължаването на военноморската мисия "Аспидес" на ЕС в Ормузкия проток.

Вадефул посочи, че германското правителство има много ясна позиция, която вече е била представяна от канцлера Фридрих Мерц и от министъра на отбраната Борис Писториус. "Няма да участваме в този конфликт", подчерта германският дипломат. Вадефул добави, че САЩ и Израел са казвали, че целта им е да унищожат военния капацитет на Иран и по-специално ракетната и ядрената му програма.

Германия очаква да бъде информирана и когато САЩ и Израел постигнат целите си, "тогава ние с удоволствие ще се включим в преговорите", каза още германският външен министър.

Според него сигурността в Ормузкият проток е постижима само чрез преговори.

Американският президент Доналд Тръмп вчера заяви в социалната си мрежа "Трут соушъл", че много страни ще изпратят военни кораби, за да поддържат отворен Ормузкия проток. Той обаче не посочи за кои точно държави става въпрос.

Ормузкият проток е жизненоважен за глобалните доставки на петрол и газ и затварянето му предизвика рязко повишаване на цените на тези суровини. Външните министри на страните от ЕС в понеделник ще се срещнат ще се съберат в Брюксел на първата си присъствена среща след началото на конфликта в Иран.

Вадефул днес заяви, че е гледа скептично на потенциалното разширяване на мисията "Аспидес" на ЕС в Ормузкия проток. Той заяви, че мисията за подпомагане на преминаването на търговски превози през Червено море "не е ефективна". "И затова съм много скептичен, че разширяването на "Аспидес" в Ормузкия проток би гарантирало по-голяма "сигурност", каза той в интервю за германската телевизия А Ер Де.

Отбранителната мисията "Аспидес" започна през февруари 2024 г., като целта ѝ е да защитава свободата на корабоплаването в Червено море и Персийския залив, след като йеменските бунтовници хуси по това време предприеха серия атаки срещу плавателни съдове в региона. Операцията се провежда по основните морски линии за комуникация в протока Баб ел Мандеб и Ормузкия проток, както и в международните води на Червено море, Аденския залив, Арабско море, Оманския и Персийския залив.