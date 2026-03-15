ОБНОВЕНА Берлин няма да участва в международна военна мисия за защита на търговски кораби в Ормузкия проток, заяви германският външен министър

Виктор Турмаков, Николай Велев
Германският външен министър Йохан Вадефул. Снимка: Markus Lenhardt/dpa via AP
Берлин,  
15.03.2026 20:22 | ОБНОВЕНА 16.03.2026 00:19
 (БТА)
Берлин няма да участва в международна военна мисия за защита на търговски кораби в Ормузкия проток, заяви германският външен министър Йохан Вадефул, цитиран от ДПА.

"Ще станем ли скоро активна страна в този конфликт? Не", заяви германският министър отговор на журналист от телевизия А Ер Де относно удължаването на военноморската мисия "Аспидес" на ЕС в Ормузкия проток.  

Вадефул посочи, че германското правителство има много ясна позиция, която вече е била представяна от канцлера Фридрих Мерц и от министъра на отбраната Борис Писториус. "Няма да участваме в този конфликт", подчерта германският дипломат. Вадефул добави, че САЩ и Израел са казвали, че целта им е да унищожат военния капацитет на Иран и по-специално ракетната и ядрената му програма.

Германия очаква да бъде информирана и когато САЩ и Израел постигнат целите си, "тогава ние с удоволствие ще се включим в преговорите", каза още германският външен министър.

Според него сигурността в Ормузкият проток е постижима само чрез преговори.

Американският президент Доналд Тръмп вчера заяви в социалната си мрежа "Трут соушъл", че много страни ще изпратят военни кораби, за да поддържат отворен Ормузкия проток. Той обаче не посочи за кои точно държави става въпрос. 

Ормузкият проток е жизненоважен за глобалните доставки на петрол и газ и затварянето му предизвика рязко повишаване на цените на тези суровини. Външните министри на страните от ЕС в понеделник ще се срещнат ще се съберат в Брюксел на първата си присъствена среща след началото на конфликта в Иран.

Вадефул днес заяви, че е гледа скептично на потенциалното разширяване на мисията "Аспидес" на ЕС в Ормузкия проток. Той заяви, че мисията за подпомагане на преминаването на търговски превози през Червено море "не е ефективна". "И затова съм много скептичен, че разширяването на "Аспидес" в Ормузкия проток би гарантирало по-голяма "сигурност", каза той в интервю за германската телевизия А Ер Де.

Отбранителната мисията "Аспидес" започна през февруари 2024 г., като целта ѝ е да защитава свободата на корабоплаването в Червено море и Персийския залив, след като йеменските бунтовници хуси по това време предприеха серия атаки срещу плавателни съдове в региона. Операцията се провежда по основните морски линии за комуникация в протока Баб ел Мандеб и Ормузкия проток, както и в международните води на Червено море, Аденския залив, Арабско море, Оманския и Персийския залив. 

 

/ВТ/

Свързани новини

15.03.2026 22:11

Британският премиер е обсъдил Ормузкия проток с канадския си колега и с американския президент

Британският премиер Киър Стармър е обсъдил необходимостта от повторно отваряне на Ормузкия проток, за да се сложи край на прекъсванията в глобалното корабоплаване с президента на САЩ Доналд Тръмп, съобщи говорителка на „Даунинг стрийт“, цитиран от
11.03.2026 22:21

Държавите от Г-7 обмислят създаването на военноморски ескорт за преминаването на петролни танкери и търговски кораби през Ормузкия проток

Държавите от Г-7 обмислят да възстановят преминаването на търговски кораби и петролни танкери през Ормузкия проток чрез създаването на военноморски ескорт от бойни кораби, предаде ДПА.
11.03.2026 16:19

Италианска ракетна фрегата пристига в Кипър, за да защитава острова като част от съвместна операция с Испания, Франция и Нидерландия

Италианската ракетна фрегата „Федерико Мартиненго“ пристигна в района на Кипър, за да помогне за защитата на острова, след като той беше ударен от ирански ракети по време на войната на САЩ и Израел с Иран, съобщи италианската новинарска агенция АНСА.
09.03.2026 16:03

Франция ще изпрати два военни кораба в Червено море, съобщи Макрон по време на посещение в Кипър

Франция ще изпрати две фрегати в рамките на военноморската мисия на Европейския съюз "Аспидес" в Червено море, заяви днес френският президент Еманюел Макрон по време на посещение в Кипър, съобщава Ройтерс. "Ние сме в процес на създаване на чисто
09.03.2026 16:03

Макрон обеща по време на визита в Кипър бъдеща "отбранителна мисия" за отваряне на Ормузкия проток

Френският президент Еманюел Макрон обяви днес в Кипър, че подготвя бъдеща международна мисия с "изключително отбранителен" характер, за да отвори Ормузкия проток и да позволи транспортирането на петрол и газ, в рамките на мащабно френско разполагане
04.03.2026 15:09

Ескалацията в Близкия изток породи разнопосочни коментари в Италия - от призиви за оставка до хипотези за националната сигурност

Израелско-американските удари по Иран и ответната иранска операция породиха оживени реакции в Италия, страна, която по конституционни причини не се присъедини към Съвета за мир, иницииран от президента на САЩ Доналд Тръмп, но беше поканена на първата му среща във Вашингтон на 19 февруари като наблюдател, обобщават АНСА, „Пост“, „РАИ Нюз“, „Скай Ти Джи 24“, „Фанпейдж и „Фато Куотидиано“.

