Мнозинството в Казахстан е гласувало за новата конституция на страната на произведения днес референдум, сочат данните от екзитполове

Публикувани бяха резултатите от екзитполовете след произведения днес в Казахстан референдум за нова конституция, предаде националната новинарска агенция Казинформ.

Според Института за евразийска интеграция избирателната активност е била 75,3%. 86,7% от анкетираните са гласували „за“ приемането на проекта за нова конституция.

Институтът за всеобхватни социални изследвания - Астана „Социс-А“ представи резултатите от своя екзитпол, според които 87,4% от анкетираните граждани са подкрепили приемането на новата конституция. Избирателната активност е била 73,8%.

Според Института за публична политика избирателната активност на референдума е била 72,1%. 88,6% от анкетираните са гласували в подкрепа на приемането на новата Конституция.