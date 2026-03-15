Мнозинството в Казахстан е гласувало за новата конституция на страната на произведения днес референдум, сочат данните от екзитполове

site.btaМнозинството в Казахстан е гласувало за новата конституция на страната на произведения днес референдум, сочат данните от екзитполове
Публикувани бяха резултатите от екзитполовете след произведения днес в Казахстан референдум за нова конституция, предаде националната новинарска агенция Казинформ.
Според Института за евразийска интеграция избирателната активност е била 75,3%. 86,7% от анкетираните са гласували „за“ приемането на проекта за нова конституция.
Институтът за всеобхватни социални изследвания - Астана „Социс-А“ представи резултатите от своя екзитпол, според които 87,4% от анкетираните граждани са подкрепили приемането на новата конституция. Избирателната активност е била 73,8%.
Според Института за публична политика избирателната активност на референдума е била 72,1%. 88,6% от анкетираните са гласували в подкрепа на приемането на новата Конституция.
/ВТ/
