Онлайн инициатива представи възрожденския бит от Котел пред български ученици зад граница

Музейна експозиция „Кьорпеева къща“ към Исторически музей – Котел“ бе показана онлайн на ученици от Български учебен център „Знание“ в Чикаго, съобщиха от пресцентъра на Община Котел. Срещата беше посветена на българските традиции и бита през Възраждането.

По време на инициативата уредникът на експозицията Стефан Иванов представи бита и традициите, съхранени в дома на Радил Кьорпею – възрожденска къща, превърната в паметник на културата. В нея е пресъздадена уредбата на котленска градска къща от втората половина на XIX век.

В срещата участва певицата Галина Дурмушлийска, която изпълни български народни песни. Роза и Тончо Тоневи представиха традиционни носии – мъжка сливенска и женска котленска, и разказаха за свързани с тях обичаи.

Директорът на учебния център Лили Паслиева благодари за проведената среща. В инициативата участва и преподавателят Мария Драганова, която работи в учебния център в Чикаго.

Според организаторите подобни инициативи дават възможност на български ученици в чужбина да се запознаят с традициите и културното наследство на страната.

"Кьорпеевата къща" е построена през 1896 година, била е собственост на котленеца Радил Кьорпеев. Тя е уникален паметник на късно възрожденското архитектурно изкуство, построена е само от дърво. В периода 1956-59 година е започнало да се развива музейното дело в града, като местните родове масово са дарявали експонати за музея. Тогава архитектурният паметник става музеен обект. Сега там има над 4 хиляди експоната от бита на котленци през Възраждането. Те са плод на близо 28 занаята, сред тях килимарство, абаджийство и др.