Онлайн инициатива представи възрожденския бит от Котел пред български ученици зад граница

Кореспондент на БТА в Сливен Велина Василева
Онлайн инициатива представи възрожденския бит от Котел пред български ученици зад граница
Онлайн инициатива представи възрожденския бит от Котел пред български ученици зад граница
БТА, Котел, Кьорпеева къща, онлайн среща
Котел,  
15.03.2026 19:06
 (БТА)

Музейна експозиция „Кьорпеева къща“ към Исторически музей – Котел“ бе показана онлайн на ученици от Български учебен център „Знание“ в Чикаго, съобщиха от пресцентъра на Община Котел. Срещата беше посветена на българските традиции и бита през Възраждането.

По време на инициативата уредникът на експозицията Стефан Иванов представи бита и традициите, съхранени в дома на Радил Кьорпею – възрожденска къща, превърната в паметник на културата. В нея е пресъздадена уредбата на котленска градска къща от втората половина на XIX век.

В срещата участва певицата Галина Дурмушлийска, която изпълни български народни песни. Роза и Тончо Тоневи представиха традиционни носии – мъжка сливенска и женска котленска, и разказаха за свързани с тях обичаи.

Директорът на учебния център Лили Паслиева благодари за проведената среща. В инициативата участва и преподавателят Мария Драганова, която работи в учебния център в Чикаго.

Според организаторите подобни инициативи дават възможност на български ученици в чужбина да се запознаят с традициите и културното наследство на страната.

"Кьорпеевата къща" е построена през 1896 година, била е собственост на котленеца Радил Кьорпеев. Тя е уникален паметник на късно възрожденското архитектурно изкуство, построена е само от дърво. В периода 1956-59 година е започнало да се развива музейното дело в града, като местните родове масово са дарявали експонати за музея. Тогава архитектурният паметник става музеен обект. Сега там има над 4 хиляди експоната от бита на котленци през Възраждането. Те са плод на близо 28 занаята, сред тях килимарство, абаджийство и др.

