МТИ: Унгария принадлежи на Запада, заяви Петер Мадяр

Виктор Турмаков
МТИ: Унгария принадлежи на Запада, заяви Петер Мадяр
МТИ: Унгария принадлежи на Запада, заяви Петер Мадяр
Лидерът на унгарската опозиционна партия Петер Мадяр на митинг по случай годишнина от Унгарската революция през 1848 г. Снимка: AP Photo/Denes Erdos
Будапеща,  
15.03.2026 20:45
 (БТА)
Лидерът на унгарската опозиционна партия ТИСА Петер Мадяр заяви, че Унгария е част от Запада, Европа и НАТО, предаде националната новинарска агенция МТИ.

В обръщение към партиен митинг, отбелязващ Революцията и Войната за независимост от 1848-49 г., той заяви, че това не се дължи на договори или правни клаузи, а „защото нашата съдба и наследството на нашите предци ни поставят там: ние сме унгарци в Европа, които искат да живеят в мир“.

„Като унгарци ние отхвърляме войната и насилието и оставяме всяването на страх и подстрекателството към война в миналото“, заяви той пред тълпата. „Не се страхуваме! Научихме се от нашите предци, че нищо не трае вечно“, добави той.

Мадяр заяви, че 1848 г. е била година за фундаментален избор: „да бъдем роби или свободни, крепостни или земевладелци, да бъде съдбата ни диктувана от други или да я контролираме сами, да бъдем управлявани или да упражняваме власт, да бъдем поданици или граждани“.

Той заяви, че унгарците искат да бъдат свободни, да живеят свободно и да решават собствената си съдба, а не „императорът, земевладелецът или окръжният префект“ да решава съдбите на народа, а „свободно избран унгарски парламент“.

Мадяр заяви, че ТИСА се стреми към край на наследените привилегии и към осигуряване на равенство пред закона, споделена отговорност, истинска свобода на печата и липса на цензура.

„Въпросът тогава беше същият, както е и днес: поданици ли сме или граждани?“, заключи той.

(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и МТИ)

15.03.2026 15:59

Виктор Орбан и Петер Мадяр събраха десетки хиляди поддръжници на митинги в Будапеща на фона на напрегна предизборна кампания

Десетки хиляди хора се събраха днес в Будапеща на митинг в подкрепа на унгарския премиер Виктор Орбан, само месец преди изборите в Унгария, които ще поставят на безпрецедентно изпитание продължаващото 16 години управление на Орбан, предаде Франс прес.
14.03.2026 15:12

Унгария няма да стане украинска колония, Зеленски не заповядва тук, заяви Виктор Орбан

Унгарският премиер Виктор Орбан заяви в социалните мрежи, че украинският президент Володимир Зеленски не командва в Унгария и че страната няма да стане украинска колония, предаде унгарският информационен портал „Индекс“.
13.03.2026 14:25

МТИ: Нека покажем на Зеленски, че Унгария не може да бъде изнудвана или заплашвана, заяви Орбан

Унгарският премиер Виктор Орбан заяви във видеообръщение, публикувано във „Фейсбук“, че страната му не може да бъде изнудвана или заплашвана от украинските власти, предаде националната новинарска агенция МТИ.

