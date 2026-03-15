Иран арестува 500 души, обвинени в предоставяне на информация на противника, съобщи полицията

Виктор Турмаков
Ахмадреза Радан (отляво), началник на иранската полиция, говори с покойния върховен лидер на страната аятолах Али Хаменей. Снимка: Office of the Iranian Supreme Leader via AP
Техеран,  
15.03.2026 23:48
 (БТА)
Иранските власти са арестували 500 души по обвинение в споделяне на информация с противника, заяви днес началникът на полицията на Ислямската република, докато израелски и американски изтребители продължават да нанасят удари по нови цели в страната, предаде Ройтерс.

Половината от арестите са свързани със сериозни провинения, "предоставяне информация за поразяване на цели" и "заснемане на местата на ударите", заяви Ахмадреза Радан, без да навлиза в подробности кога са извършени арестите.

По-рано ирански медии съобщиха за десетки арести в няколко региона на страната.

Според полуофициалната информационна агенция Тасним в северозападната част на страната 20 души са били арестувани по обвинения, че са изпращали на Израел данни за местоположението на военните и отбранителните активи на Иран. В Североизточен Иран, който е относително незасегнат от въздушни удари, се съобщава за 10 задържани, част от които са обвинени в събиране на информация за чувствителни зони и икономическа инфраструктура.

През януари, седмици преди САЩ и Израел да атакуват Иран, в Ислямската република се проведоха огромни антиправителствени протести, които бяха потушени с най-смъртоносните репресии в историята на Ислямската република.

Властите обвиниха Израел и САЩ за подбуждането на това, което те определиха като "белязани от насилие безредици", насочени към сваляне на духовния елит.

/НВ/

Свързани новини

12.03.2026 20:48

Израелската армия заяви, че е поразила пропускателни пунктове на паравоенните сили "Басидж" в Техеран

Израелската армия заяви, че е поразила пропускателни пунктове на иранските паравоенни сили "Басидж" в Техеран, предаде Ройтерс. Силите "Басидж" се намират под контрола на Корпуса на гвардейците на Ислямската революция и често са използвани за потушаването на протести в Иран.
11.03.2026 17:46

ТПС: Хамас изгражда терористични мрежи в Европа под влияние на Иран

Иран е подтиквал и насърчавал „Хамас“ да разшири дейността си в Европа, като е подпомагал усилията за изграждане на терористична инфраструктура на континента, заяви бивш високопоставен израелски разузнавателен служител, цитиран от израелската
11.03.2026 11:21

"Не трябва да има и една сълза" за иранския режим, заяви Урсула фон дер Лайен в реч пред Европейския парламент

Десетилетия наред аятолах Хаменей управляваше чрез репресия, насилие и страх, смазвайки основните граждански права, заяви председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен в реч пред Европейския парламент.
11.03.2026 07:40

Иран е арестувал най-малко 81 души, включително чужденци, по обвинения в шпионаж

Иран е извършил десетки арести, включително най-малко един чужденец, по обвинения в шпионаж в полза на "враговете" на страната, съобщи министерството на разузнаването на фона на продължаващата война със САЩ и Израел, предаде Ройтерс. САЩ и Израел

Към 00:16 на 16.03.2026 Новините от днес

