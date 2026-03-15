Не е изключено цените на горивата да продължат да се повишават, каза министър Трайчо Трайков

Цените на горивата се повишават в зависимост от положението в Близкия Изток и борсовите цени. Въобще не е изключено да продължат да се повишават. Това коментира служебният министър на енергетиката Трайчо Трайков в предаването „На фокус с Лора Крумова“ по Нова телевизия.

Ако говорим за цените на дребно, които засягат всички български потребители, там успяваме чрез микс от разговори, покани, анализи сякаш да ограничим повишението на цените в сравнение с всички други страни, отбеляза Трайков. По думите му съвсем скоро очаква медиите да започнат да правят репортажи как румънци, гърци, сърби идват да наливат бензин в бензиностанциите у нас, но дори да е по-ограничено повишението, то пак е огромно и няма изгледи, освен ако изведнъж бойните действия не спрат, да се стигне до понижение на цените.

Трайков коментира още, че в тази ситуация правителството минава към следващия етап от действията си и това е грижата за най-уязвимите. Относно условията за компенсация по мерките министърът посочи, че те все още не са фиксирани, но обясни, че са свързани с линията на бедност, както и наличието на автомобил в домакинството. Според мен и според разбирането на повечето участници във взимането на решение, това ще се задейства, ако обстановката продължи да бъде лоша или се влоши рязко, каза още Трайков.

Министърът коментира и възможността страната да загуби средства по четвъртото плащане по Плана за възстановяване и устойчивост, коментирайки в отговор на въпрос провалените опити за заседание на енергийната комисия в парламента във връзка с разглеждане на промени в Закона за енергията от възобновяеми източници. По думите на Трайков аргументът, че не може да се събере кворум е пълен абсурд. Той отбеляза, че е наследил предложението за законови промени вече като внесени в Народното събрание от неговия предшественик - внесени са на 12 февруари, той встъпва в длъжност на 19 февруари, а срокът за приемането им е края на март. Трайков описа опитите и комуникацията му във връзка с разглеждане на промените в комисията. В течение на следващите два дни, след моята реакция, имаше три опита за комисии. Така че явно време има, но няма желание, коментира още Трайков.