Дениз Ундав изведе Щутгарт до победа срещу Лайпциг в директния двубой за четвъртото място в Бундеслигата

Ивайло Георгиев
Дениз Ундав изведе Щутгарт до победа срещу Лайпциг в директния двубой за четвъртото място в Бундеслигата
Дениз Ундав изведе Щутгарт до победа срещу Лайпциг в директния двубой за четвъртото място в Бундеслигата
Снимка: Harry Langer/dpa via AP
Берлин,  
15.03.2026 22:39
 (БТА)

Дениз Ундав вкара единствения гол и Щутгарт спечели с 1:0 срещу РБ Лайпциг в директен мач за четвъртото място в германското първенство по футбол, даващо право на участие в Шампионската лига. С успеха отборът от Баден-Вюртемберг е с предимство по голова разлика, като и двата тима изостават с по три точки от третия Хофенхайм. 

В равностойния мач на "Мерцедес-Бенц-Арена" Ундав заби единственото попадение в 56-ата минута, когато бе изведен зад защитата от Крис Фюрлих и вкара 16-ия си гол от началото на сезона в Бундеслигата. С него 29-годишният национал изпревари Луис Диас на второто място в класирането при реализаторите, а лидер е Хари Кейн с 30.

Щутгарт е в поредица от пет мача без поражение в Бундеслигата, а РБ Лайпциг развали серия от две победи.

Футболен шампионат на Германия, срещи от 26-ия кръг:

Щутгарт - РБ Лайпциг                    1:0
Вердер Бремен - Майнц                   0:2
Фрайбург - Унион Берлин                 0:1 

от събота:
Байер Леверкузен - Байерн Мюнхен        1:1
Борусия Дортмунд - Аугсбург             2:0
Айнтрахт Франкфурт - Хайденхайм         1:0
Хофенхайм - Волфсбург                   1:1
Хамбургер ШФ - Кьолн                    1:1

от петък:
Борусия Мьонхенгладбах - Санкт Паули    2:0

Байерн Мюнхен води в класирането с 67 точки, а Борусия Дортмунд е втори с 58. Следват Хофенхайм и Щутгарт с по 50 точки, РБ Лайпциг с 47, Байер Леверкузен с 45 и други.

