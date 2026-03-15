Дениз Ундав изведе Щутгарт до победа срещу Лайпциг в директния двубой за четвъртото място в Бундеслигата

Дениз Ундав вкара единствения гол и Щутгарт спечели с 1:0 срещу РБ Лайпциг в директен мач за четвъртото място в германското първенство по футбол, даващо право на участие в Шампионската лига. С успеха отборът от Баден-Вюртемберг е с предимство по голова разлика, като и двата тима изостават с по три точки от третия Хофенхайм.

В равностойния мач на "Мерцедес-Бенц-Арена" Ундав заби единственото попадение в 56-ата минута, когато бе изведен зад защитата от Крис Фюрлих и вкара 16-ия си гол от началото на сезона в Бундеслигата. С него 29-годишният национал изпревари Луис Диас на второто място в класирането при реализаторите, а лидер е Хари Кейн с 30.

Щутгарт е в поредица от пет мача без поражение в Бундеслигата, а РБ Лайпциг развали серия от две победи.

Футболен шампионат на Германия, срещи от 26-ия кръг: Щутгарт - РБ Лайпциг 1:0 Вердер Бремен - Майнц 0:2 Фрайбург - Унион Берлин 0:1 от събота: Байер Леверкузен - Байерн Мюнхен 1:1 Борусия Дортмунд - Аугсбург 2:0 Айнтрахт Франкфурт - Хайденхайм 1:0 Хофенхайм - Волфсбург 1:1 Хамбургер ШФ - Кьолн 1:1 от петък: Борусия Мьонхенгладбах - Санкт Паули 2:0 Байерн Мюнхен води в класирането с 67 точки, а Борусия Дортмунд е втори с 58. Следват Хофенхайм и Щутгарт с по 50 точки, РБ Лайпциг с 47, Байер Леверкузен с 45 и други.