Дарина Митрева разказва за пътя на своята фентъзи поредица от детските тефтери до план за международно издание с нов интерактивен елемент

Дарина Митрева издава първата си книга едва на 12 години, когато съвсем сама сглобява един брой от своя ръкопис със заглавие "Звезден дракон: Новият супергерой", разпечатвайки го в местен център за принтиране със спирала и собственоръчно подвързана корица. Днес като студент по "Психология" в Германия и близо осем години по-късно, тя вече има зад гърба си издадени две части от своята фентъзи поредица. След като през тийнейджърските години оставя писателските си занимания на заден план, се завръща към книгите си, вдъхновена от техния ефект върху деца, на които преподава. В Бургас по време на ваканцията след първия си семестър тя разбира случайно за първото издание на Международния младежки литературен фестивал „Черноморска пролет“ в Бургас и открива в него подходяща възможност да потърси партньорство с издателство, да обмени опит с експерти в издателския бранш и да получи съвети от професионалисти. Пред БТА тя разказа повече за началото на своята история като писател и как днес тя работи усилено, за да срещне книгите си с повече читатели с готов превод на изданията на немски и английски, завършени илюстрации към първата част и конкретни планове за интегрирането на уникални интерактивни елементи и създаване на съпътстваща образователна платформа и общност от читатели.

Развитие на поредицата: От детската идея до учебната стая

Историята за супергероинята Нала започва, когато авторката е на 11 години. Първата книга - „Новият супергерой“ излиза през 2018 г., последвана от „Космически войни“ година по-късно. След период, в който проектът остава на заден план поради пандемията и ангажиментите ѝ в гимназията, интересът на Дарина към него се завръща по време на педагогическата практика на авторката в Британския културен център в Бургас през последната година преди завършването на средното ѝ образование.

„Дадох книгите на децата, на които преподавах, и те станаха голям хит. Учениците започнаха да пишат свои истории за същите герои и да рисуват илюстрации към тях. Предизвика се интересът им и към други подобни книги. Това ми потвърди, че в историите има потенциал, защото са писани от дете за деца. От това, което те ми споделиха, разбрах, че ги намират за много близки до тях, защото усещат, че не са писани от възрастен“, разказва Митрева.

От ръкопис до няколко собственоръчно създадени тиража

Пътят на поредицата започва с първото издание на „Новият супергерой“, което авторката подготвя изцяло сама. „Отидох в копирен център и разпечатах ръкописа със спирала и обикновена подвързия. Когато майка ми го видя, тя каза, че това не е прилича на книга и трябва да го направим по-сериозно“, спомня си Митрева.

С помощта на майка си тя започва да оформя книжните тела така, че да приличат на професионални издания – сама рисува кориците и илюстрациите вътре в текста. Първоначалният тираж от 20 бройки бързо се изчерпва, което налага препечатване на нови копия. „Правих списък с хора, които искаха да я четат и си поръчваха бройки. От време на време издавахме нови тиражи и ги раздавахме. Винаги поддържахме поне десет налични книги у дома“, разказва авторката. Тя подчертава, че по това време майка ѝ е поела ролята на неин мениджър, водейки отчетност за поръчките и разпространението сред приятели и познати.

Вселената на Нала: От Лос Анджелис през тайна база в Бургас до космическа битка

Поредицата проследява историята на Нала Джордан – 12-годишно момиче, което по време на летен лагер открива, че притежава суперсили, дарени от рядко съзвездие. Сюжетът на първата книга, „Новият супергерой“, е вдъхновен от интереса на авторката към комиксовите вселени. Първото голямо приключение отвежда читателите на пътешествие през Лос Анджелис, Кайро, Лондон и Китай в търсене на тайна бележка, предвиждаща глобална опасност.

„В Лондон Нала открива базата си в малък пряк път под Тауър Бридж. Години след като описах мястото, отидох там лично, за да видя дали съществува в действителност“, разказва Митрева. Във втората книга, „Космически войни“, авторката пренася част от действието в България. Нала се озовава в Бургас, където са описани реални локации като улица „Александровска“ и Морската градина. Според сюжета тайната база на героинята в града е скрита в стара класна стая в Природо-математическата гимназия, а там дори за кратко се появява и самата Дарина. От там приключението се пренася в Космоса, където Нала се опитва да разреши конфликт между твърдите планети и газовите гиганти в Слънчевата система.



Митрева казва, че в поредицата героите се изправят срещу роботи и този избор не е случаен. „Когато бях малка, ме беше страх да пиша за битки срещу нещо живо. Притеснявах се да не се стигне до убийство. Затова машините ми се струваха по-добро решение, защото се унищожава нещо бездушно и няма кръвопролития.“ По време на писането музиката също се превръща в част от процеса. Дарина дори създава в „Спотифай“ (Spotify) плейлист с песни, които свързва с историята и звучат като подходящ саундтрак на сюжета.

Иновация без аналог и пазарно проучване

Ключов акцент в бъдещото издание е специфичен интерактивен елемент, който авторката запазва в тайна от съображения за авторско право. Тя подчертава, че е извършила подробно пазарно проучване, според което подобна концепция не съществува в литературата за супергерои никъде по света.

„Направих проучване, включително чрез запитвания до системи с изкуствен интелект, и те потвърдиха, че моята идея за интерактивност няма аналог. Именно затова не искам да разкривам конкретиката преди официалното издаване“, обяснява Митрева. Проектът включва и образователна платформа „Обществото на Звездния дракон“, където чрез решаване на задачи по математика и езиково обучение читателите стават част от екипа на главната героиня.

Готовност за международния пазар

Дарина Митрева вече е подготвила преводите на първите си книги на два чужди езика, което според нея е основа за излизане на международния книжен пазар. Тя е категорична, че няма да се откаже от проекта, дори ако не намери издателство, което веднага да припознае идеята ѝ, но подчертава значението на професионалната подкрепа.

„Ще намеря начин да ги публикувам отново, но професионалното издателство би било от огромна помощ за процеси като предпечат, редакция, графично оформление, разпространение и реклама. Търся редактор с опит в детската литература. Готова съм и да се съглася, ако се убедя, че е необходимо и за стилистичното изчистване на текстовете ми, тъй като те са писани, когато бях много малка“, посочва тя.

Творческо сътрудничество и визуализация на героите

За новото издание Дарина Митрева си сътрудничи с илюстраторката Кристина Бандрамалиева, студентка в Университета Норуич във Великобритания. Партньорството им започва в периода между завършването на средното образование и постъпването в университета, когато двете разработват цялостен проект за дизайна на всички персонажи.

„Когато Криси за първи път ми показа как може да изглежда Нала и видях този образ, за малко щях да се разплача. Едно е да го нарисувам аз според моите възможности и представи, но да видя как някой друг е видял и нарисувал герой, който аз съм измислила, ме докосна много силно“, разказва Митрева. Тя допълва, че илюстраторката е уловила интуитивно визията на героинята само по описание на дрехите и външния вид.

Целта на двете е илюстрациите да наподобяват визията на анимационен филм. По думите на Митрева, някои читатели са споделяли, че книгите ѝ напомнят повече на сценарий, отколкото на стандартна литература. „В момента децата не са свикнали толкова да четат, колкото да гледат филми. Ако книгата изглежда като анимация, те я възприемат по-добре“, обяснява авторката. Вече са подготвени 10 илюстрации, които ще бъдат включени в новото издание на първата книга, като в момента Бандрамалиева работи и по оформлението на новите корици. „Когато им казах, че съм се вдъхновила от „Пърси Джаксън“, някои отидоха да я прочетат.“

История, която расте и оставя следа

Дарина има идеи за пет книги от поредицата, а освен това не изключва и писането на други романи и истории, които да отразяват нейните по-зрели виждания като автор. Категорична е обаче, че научнопопулярният и фентъзи жанрът винаги ще са нейни фаворити. Дори една от причините да запише да учи психология в Университета „Йохан Волфганг Гьоте“ във Франкфурт е свързан с желанието ѝ да разбира причините и мотивите зад поведението на героите ѝ и хората изобщо. „Когато описваш различни герои, трябва да разбираш как мислят. Това е психология.“ Друг важен психологически ефект, който смята, че книгите ѝ имат върху децата, е че им дават полезна алтернатива за бягство от социалните мрежи. „ТикТок“ (TikTok) дава бързо удоволствие без усилие. А за да стигнеш до удоволствието от четенето, трябва време.“ Тя смята, че това не е само въпрос на дисциплина. „Това е биохимията на мозъка – допаминът. Социалните мрежи създават зависимост.“ Именно в приключенските книги тя вижда подходящ заместител, защото хората често искат да ги препрочитат.

„Въпреки че децата знаят какво ще се случи, те искат да преживеят приключението отново и отново и да разберат дали няма да открият ключ към лошите герои, скрит в по-ранните етапи на историята например.“ Тя самата като дете се връща многократно към любимите си поредици - от „Пърси Джаксън“ и „Хари Потър“ до научнопопулярната серия „Джордж и ключът към Вселената“. „Тези истории те карат да се почувстваш като героя“, казва тя. А Нала – героинята, създадена в тетрадките на едно 11-годишно момиче може би тепърва започва своя път към читателите.