Британският премиер е обсъдил Ормузкия проток с канадския си колега и с американския президент

Виктор Турмаков
Британският премиер Киър Стармър на излизане от резиденцията си на "Даунинг Стрийт" в Лондон. Снимка: AP Photo/Frank Augstein
Лондон,  
15.03.2026 22:11
 (БТА)
Британският премиер Киър Стармър е обсъдил необходимостта от повторно отваряне на Ормузкия проток, за да се сложи край на прекъсванията в глобалното корабоплаване с президента на САЩ Доналд Тръмп, съобщи говорителка на „Даунинг стрийт“, цитиран от Ройтерс.

Стармър е разговарял и с канадския премиер Марк Карни, като лидерите са обсъдили въздействието на продължаващото затваряне на пролива върху международното корабоплаване, заяви говорителката.

Стармър и Карни „се споразумяха да продължат разговорите за конфликта в Близкия изток на утрешната си среща“, добави говорителката.

/ВТ/

Свързани новини

15.03.2026 20:25

Германия е скептична относно разширяването на операция „Аспидес“ на ЕС в Ормузкия проток

Германският външен министър Йохан Вадефул заяви днес, че е скептичен относно потенциалното разширяване на военноморската мисия „Аспидес“ на Европейския съюз до Ормузкия проток, предаде Ройтерс. Вадефул заяви, че мисията за подпомагане на
15.03.2026 16:21

Войната ще приключи едва когато Иран e сигурен, че тя няма да се повтори, заяви външният министър

Иранският министър на външните работи Абас Арагчи заяви в публикувано днес интервю, че войната между страната му и САЩ и Израел ще приключи едва когато Иран бъде сигурен, че тя няма да се повтори, предаде Франс прес.
15.03.2026 15:34

Иран прикани към сдържаност около Ормузкия проток след призив на Тръмп към съюзниците да пратят военни кораби в протока

Иранският външен министър Абас Арагчи призова международната общност да избягва действия, които биха могли да разширят войната с Израел и САЩ, след като американският президент Доналд Тръмп поиска помощ за осигуряване на сигурността в Ормузкия проток, съобщи Франс прес.
15.03.2026 14:40

Япония започва от утре да освобождава петролните си резерви

Япония планира да започне освобождаването на петрол от своите резерви в понеделник, за да смекчи удара от войната между САЩ и Израел срещу Иран, напомняйки за петролната криза преди половин век, която принуди Токио да създаде резерви, съобщава

