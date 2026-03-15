Британският премиер е обсъдил Ормузкия проток с канадския си колега и с американския президент

Британският премиер Киър Стармър е обсъдил необходимостта от повторно отваряне на Ормузкия проток, за да се сложи край на прекъсванията в глобалното корабоплаване с президента на САЩ Доналд Тръмп, съобщи говорителка на „Даунинг стрийт“, цитиран от Ройтерс.

Стармър е разговарял и с канадския премиер Марк Карни, като лидерите са обсъдили въздействието на продължаващото затваряне на пролива върху международното корабоплаване, заяви говорителката.

Стармър и Карни „се споразумяха да продължат разговорите за конфликта в Близкия изток на утрешната си среща“, добави говорителката.