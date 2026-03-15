Войната ще приключи едва когато Иран e сигурен, че тя няма да се повтори, заяви външният министър

Иранският министър на външните работи Абас Арагчи заяви в публикувано днес интервю, че войната между страната му и САЩ и Израел ще приключи едва когато Иран бъде сигурен, че тя няма да се повтори, предаде Франс прес.

"Тази война ще приключи, когато сме сигурни, че няма да се повтори и че ще бъдат изплатени и репарации. Преживяхме това миналата година: Израел атакува, а след това и САЩ. Те се върнаха, прегрупираха се и ни атакуваха отново", заяви министърът пред информационния сайт "Ал Араби Ал Джадид" (Al Araby Al Jadeed), говорейки за предишната война - от юни 2025 г.

Техеран разполага с "многобройни доказателства", че американските бази в Близкия изток се използват за нанасяне на удари срещу Ислямската република.

"Имаме много доказателства: има сателитни снимки и данни от електронно наблюдение, които показват, че американските бази в този регион се използват за атаките срещу нас", подчерта Арагчи. Според него от Обединените арабски емирства (ОАЕ) са били изстреляни ракети за атаките на остров Харг в Персийския залив, където се намира основният терминал за износ на ирански петрол.

По-рано днес Арагчи призова международната общност да избягва действия, които биха могли да разширят войната с Израел и САЩ, след като американският президент Доналд Тръмп поиска помощ за осигуряване на сигурността в Ормузкия проток.

Иранското външно министерство съобщи, че в телефонен разговор с френския си колега Жан-Ноел Баро Арагчи е приканил страните да се "въздържат от всякакви действия, които биха могли да доведат до ескалация и разширяване на конфликта".

Вчера Тръмп призова страни като Франция, Китай, Япония и Великобритания да изпратят военни кораби за защита на корабоплаването през стратегическия пролив, припомня АФП.